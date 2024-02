Süper Bowl\'da romantik anlar! Taylor Swift, şampiyonluk kutlamasında sevgilisini öpücüklere boğdu

Spor

Kansas City Chiefs'in San Francisco 49ers'ı 25-22 mağlup ederek 2024 Super Bowl şampiyonluğu kazanmasından sonra sahaya inen şarkıcı Taylor Swift, şampiyonluğu City Chiefs'in yıldız oyuncusu olan sevgilisi Travis Kelce'yi öpücüklere boğarak kutladı.

TEZAHÜRATLAR YAPTILAR

Şampiyonluk zaferinin ardından Travis, kupa töreni sırasında mikrofonu aldı ve taraftarlara Elvis Presley'in "Viva Las Vegas" şarkısını söyledi. Maçı locada izleyen Taylor'un yakın arkadaşları, Blake Lively, Ice Spice ve Keleigh Teller de maç boyunca City Chiefs takımı lehine tezahürat yaptı.

Şampiyonluk maçı öncesi Japonya turunda olan ve maça yetişip yetişmeyeceği merak konusu olan Taylor, Cuma günü son gösterisini yaptıktan sonra şampiyonluk maçına yetişti. Swift, maç öncesi etkinlikleri izlemek için locadaki yerini aldı; bu etkinlikler arasında Reba McEntire'in ulusal marşı söylemesi, Post Malone'un "America the Beautiful" performansı ve Andra Day'in "Lift Every Voice and Sing" performansı yer alıyordu.