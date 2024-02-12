Kansas City Chiefs'in San Francisco 49ers'ı 25-22 mağlup ederek 2024 Super Bowl şampiyonluğu kazanmasından sonra sahaya inen şarkıcı Taylor Swift, şampiyonluğu City Chiefs'in yıldız oyuncusu olan sevgilisi Travis Kelce'yi öpücüklere boğarak kutladı.
Şampiyonluk zaferinin ardından Travis, kupa töreni sırasında mikrofonu aldı ve taraftarlara Elvis Presley'in "Viva Las Vegas" şarkısını söyledi. Maçı locada izleyen Taylor'un yakın arkadaşları, Blake Lively, Ice Spice ve Keleigh Teller de maç boyunca City Chiefs takımı lehine tezahürat yaptı.
Şampiyonluk maçı öncesi Japonya turunda olan ve maça yetişip yetişmeyeceği merak konusu olan Taylor, Cuma günü son gösterisini yaptıktan sonra şampiyonluk maçına yetişti. Swift, maç öncesi etkinlikleri izlemek için locadaki yerini aldı; bu etkinlikler arasında Reba McEntire'in ulusal marşı söylemesi, Post Malone'un "America the Beautiful" performansı ve Andra Day'in "Lift Every Voice and Sing" performansı yer alıyordu.
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Amerikan futbol sezonunun en bilinen etkinliği olan Süper Bowl maçı ansas City Chiefs ve San Francisco 49ers takımları arasında oynandı. Kansas City Chief'in oyuncusu olan sevgilisi Travis Kelce'nin locadan izleyen Taylor Swift, şampiyonluğun ardından sahaya inerek aşkını öpücüklere boğdu.
Son Dakika › Spor › Süper Bowl'da romantik anlar! Taylor Swift, şampiyonluk kutlamasında sevgilisini öpücüklere boğdu - Son Dakika
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