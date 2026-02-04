Kante'yi Fener'e getirmek için Erdoğan'a ulaşan isim ortaya çıktı - Son Dakika
Kante'yi Fener'e getirmek için Erdoğan'a ulaşan isim ortaya çıktı

04.02.2026 13:18
N'Golo Kante transferinin çıkmaza girdiği süreçte Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ulaşan ismin Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Topbaş olduğu ve kritik temasın transferin önünü açtığı ortaya çıktı.

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin gece yarısı kadrosuna kattığı dünya yıldızı N'Golo Kante transferinin perde arkasındaki kritik detay netleşti. Transferin çıkmaza girdiği anda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ulaşan ismin kim olduğu ortaya çıktı.

KRİTİK TEMAS ÖMER TOPBAŞ'TAN GELDİ

Gazeteci Burak Doğan'ın haberine göre Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Topbaş, Kante transferinin tıkanmasının ardından devreye girdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suudi Arabistan'a gerçekleştireceği ziyaret öncesinde heyete ulaşan Topbaş, yaşanan süreci doğrudan aktararak destek talebinde bulundu.

SÜREÇ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A ARZ EDİLDİ

Aktarılan bilgilere göre konu bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan'a arz edildi ve Kante transferinde yaşanan sorunlar detaylarıyla anlatıldı. Erdoğan, heyetler arası görüşmeler öncesinde dosyayı gündemine aldı.

PRENS SELMAN'A RİCA, TRANSFERDE DÜĞÜM ÇÖZÜLDÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile yapılan görüşmede Kante transferi konusunu doğrudan iletti. Prens Selman, bu rica üzerine sürecin yeniden ele alınması talimatını El İttihad Kulübü ve Suudi Futbol Federasyonu'na verdi. Bu gelişmenin ardından transfer kısa sürede sonuçlandı.

