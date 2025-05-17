Kapadokya Bisiklet Festivali Yaklaşıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Kapadokya Bisiklet Festivali Yaklaşıyor

Kapadokya Bisiklet Festivali Yaklaşıyor

Kapadokya, 13-15 Haziran'da bisiklet tutkunlarını festivalde buluşturacak.

17.05.2025 18:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Kapadokya, farklı disiplinlerden bisiklet tutkunlarını 13-15 Haziran tarihlerinde konuk edecek.

Türkiye'nin doğa harikası Kapadokya, yeniden Bisiklet Festivali'ne hazırlanıyor. Uzun yıllar farklı disiplinlerde bisikletçileri konuk eden organizasyon, eşsiz manzaralar eşliğinde tarihi yollarda keyifli bir sürüş imkanı sunacak. Kapadokya Bisiklet Festivali, yalnızca yol bisikletçilerini değil Gravel, E-Gravel, MTB ve E-MTB sporcularını da bir araya getirecek. Düzenlenecek festival kapsamında yarışlar, toplu sürüşler ve turlar da düzenlenecek. Kapadokya'nın eşsiz vadileri, taş yolları ve peri bacaları arasındaki organizasyonda katılımcılar unutamayacakları bir deneyim yaşayacaklar. Spor ile bölgenin kültürüne de dikkat çekecek Kapadokya Bisiklet Festivali, yerel lezzet tanıtımlarından birçok kültürel etkinliğe de ev sahipliği yapacak. Argeus Travel & Events tarafından düzenlenen Kapadokya Bisiklet Festivali, Salcano ana sponsorluğunda Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Bisiklet Federasyonu, Nevşehir Valiliği, Ürgüp Kaymakamlığı ve Ürgüp Belediyesi desteklerinde, Shimano ve PT Academy hizmet/ürün sponsorluğunda gerçekleşecek.

KAPADOKYA BİSİKLET FESTİVALİ BÜYÜK SÜRÜŞ

Kapadokya Bisiklet Festivali kapsamında gerçekleştirilecek Salcano sponsorluğundaki 'Büyük Sürüş' 111 kilometrelik parkurda koşulacak. Amatör bisikletçilerin yer alacağı Büyük Sürüş, farklı seviyelerdeki parkurlarda her yaş ve yetenek seviyesinden bisiklet tutkununa hitap edecek. 14 Haziran Cumartesi günü Ürgüp merkezden sabah 08: 00'de verilen startla yol, gravel ve e-gravel sporcuları pedal basacak. 1700 metrenin üstünde bir tırmanışa sahip olan Büyük Sürüş, Ürgüp merkezde son bulacak.

DAYANIKLILIK VE TEKNİK BECERİ

Organizasyonda 15 Haziran Pazar günü, Kapadokya'nın en güzel vadilerini ve rotalarını içinde barındıran Gravel ve E-Gravel yarışı da düzenlenecek. Ürgüp merkezden saat 09.00'da başlayacak yarış aynı yerde sona erecek. 50 kilometrelik parkurda zorlu arazi koşulları arasındaki gravel yarışlar, hızın ve stratejinin birleştiği macera arayan bisikletçilerin dayanıklılıklarını ve teknik becerilerini test edecek.

DAĞ BİSİKLETİNDE KIYASIYA MÜCADELE

Kapadokya Bisiklet Festivali'nde dağ bisikleti (MTB) tutkunları da yer alacak. 15 Haziran Pazar günü dağ bisikleti sporcuları patika tırmanışı, iniş yapma, engelleri aşma ve keskin virajlarda pedal basacak. Adrenalin dolu bir yarış imkanının sunulacağı parkurda MTB ve E-MTB sporcuları kıyasıya mücadele verecek.

Kaynak: DHA

Kapadokya, Festival, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kapadokya Bisiklet Festivali Yaklaşıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sahte pasaport, peruk ve aile süsü ile kaçış planı Sakarya’da son buldu Sahte pasaport, peruk ve aile süsü ile kaçış planı Sakarya'da son buldu
Bodrum’da 5 hektarlık alan kül oldu Bodrum'da 5 hektarlık alan kül oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye en büyük eserimiz olacak Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye en büyük eserimiz olacak
Hayvan katliamı iddiası sonrası vatandaşlar Osmangazi Belediyesi’ne siyah çelenk bıraktı Hayvan katliamı iddiası sonrası vatandaşlar Osmangazi Belediyesi'ne siyah çelenk bıraktı
Paşinyan’ın Aliyev karşısındaki hali alay konusu oldu Paşinyan'ın Aliyev karşısındaki hali alay konusu oldu
AKOM’dan İstanbul için gök gürültülü sağanak uyarısı AKOM'dan İstanbul için gök gürültülü sağanak uyarısı
İmamoğlu’nun danışmanı etkin pişmanlıktan yararlandı, Özel harekete geçti İmamoğlu'nun danışmanı etkin pişmanlıktan yararlandı, Özel harekete geçti
Samsun’da kadın cinayetine müebbet hapis cezası Samsun'da kadın cinayetine müebbet hapis cezası
Ömer Çelik’ten canlı yayında kritik ’terör’ uyarısı: Birtakım güçlerin devreye girdiğini biliyoruz Ömer Çelik'ten canlı yayında kritik 'terör' uyarısı: Birtakım güçlerin devreye girdiğini biliyoruz
Gazeteci İsmail Saymaz’ın ev hapsi kararı kaldırıldı Gazeteci İsmail Saymaz'ın ev hapsi kararı kaldırıldı
Sagopa Kajmer ve Ferhat Göçer, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da katıldığı GENÇFEST’te sahne aldı Sagopa Kajmer ve Ferhat Göçer, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı GENÇFEST'te sahne aldı

18:07
ABD Başkanı Trump: Pazartesi günü Putin ve Zelenski ile görüşeceğim.
ABD Başkanı Trump: Pazartesi günü Putin ve Zelenski ile görüşeceğim.
16:36
Kartalkaya otel yangınıyla ilgili istenen cezalar belli oldu
Kartalkaya otel yangınıyla ilgili istenen cezalar belli oldu
15:31
Türk milletine hakaret eden Celal Şengör’ün hapsi isteniyor
Türk milletine hakaret eden Celal Şengör'ün hapsi isteniyor
14:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Göktepe-3’te 30 milyar dolarlık doğal gaz keşfettik
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Göktepe-3'te 30 milyar dolarlık doğal gaz keşfettik
13:19
Husumetli oldukları karı-kocayı köy meydanında öldürdüler
Husumetli oldukları karı-kocayı köy meydanında öldürdüler
00:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7 üniversiteye yeni rektör atadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7 üniversiteye yeni rektör atadı
00:08
Sosyal medya dolandırıcılığına operasyon 6 kişi tutuklandı
Sosyal medya dolandırıcılığına operasyon! 6 kişi tutuklandı
23:39
İstanbul’da barış zirvesi Ukrayna heyeti bir sonraki adımını açıkladı
İstanbul'da barış zirvesi! Ukrayna heyeti bir sonraki adımını açıkladı
23:22
Kaçak kazı yapan definecilerin üzerine toprak çöktü 1 kişi hayatını kaybetti
Kaçak kazı yapan definecilerin üzerine toprak çöktü! 1 kişi hayatını kaybetti
23:01
BM’den Gazze için küresel eylem çağrısı: Bu çılgınlığı durdurmalıyız
BM'den Gazze için küresel eylem çağrısı: Bu çılgınlığı durdurmalıyız
22:43
Eski FBI Direktörü’nden ’86’ ve ’47’ sayılarıyla Trump’a suikast çağrısı
Eski FBI Direktörü'nden '86' ve '47' sayılarıyla Trump'a suikast çağrısı
22:39
Trump’ın Erdoğan övgüleri için dikkat çeken uyarı: Amerika bildiğimiz zalim Amerika değil mi
Trump'ın Erdoğan övgüleri için dikkat çeken uyarı: Amerika bildiğimiz zalim Amerika değil mi?
22:03
AK Parti Sözcüsü Çelik, Özel’in ’22 vekil istifası ile ara seçim’ açıklamasına yanıt verdi
AK Parti Sözcüsü Çelik, Özel'in '22 vekil istifası ile ara seçim' açıklamasına yanıt verdi
21:36
Trump, Orta Doğu’daki Gazze sessizliğini dönüş yolunda bozdu: Çok iyi şeyler olacak
Trump, Orta Doğu'daki Gazze sessizliğini dönüş yolunda bozdu: Çok iyi şeyler olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2025 18:26:56. #7.13#
SON DAKİKA: Kapadokya Bisiklet Festivali Yaklaşıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.