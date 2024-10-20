Kapadokya Ultra Trail Koşusu Ödülleri Dağıtıldı - Son Dakika
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Kapadokya Ultra Trail Koşusu Ödülleri Dağıtıldı

Kapadokya Ultra Trail Koşusu Ödülleri Dağıtıldı

Ürgüp'te düzenlenen Salomon Kapadokya Ultra Trail Koşusu'nda dereceye giren sporculara ödüller verildi.

20.10.2024 13:47
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Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde gerçekleştirilen ve bu yıl parkur rekorları elde edilen Salomon Kapadokya Ultra Trail Koşusu'nda dereceye giren sporcular için ödül töreni düzenlendi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Nevşehir Valiliği, Ürgüp Kaymakamlığı, Ürgüp Belediyesi, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı, Türkiye Atletizm Federasyonunun katkılarıyla bu yıl 11'ncisi düzenlenen yarışta, 73 ülkeden 2 bin 395 sporcu, 119 ve 38 kilometrelik parkurlarla tamamladı.

119 kilometrelik parkurda erkeklerde Oğuzhan Emre Singer birinci, Rusya'dan Stanislav Sabokar ikinci, Ukrayna'dan Yevhenii Yermolenko üçüncü oldu. Kadınlarda ise birinciliği Beyza Güzel, ikinciliği Rusya'dan Tetiana Maltseva, üçüncülüğü de Avusturya'dan Angelika Huemer elde etti.

63 kilometrelik parkurda erkeklerde birinci Almanya'dan Marcel Hoeche, Rusya'dan Artur Lashin ikinci, Almanya'dan Moritz Wernick üçüncü sırada yer alırken, kadınlarda İsviçre'den Jasmin Nunige birinci, İngiltere'den Holly Page ikinci, Nuray Bulut Göktepe de üçüncü oldu.

38 kilometrelik parkurda erkeklerde birinciliği Yeni Zelanda'dan Daniel Jones, ikinciliği Rusya'dan Pavel Tarasov, üçüncülüğü ise İspanya'dan Danel Osanz elde ederken, kadınlarda Almanya'dan Hottenrott Laura birinci, Tuğçe Karakaya ikinci, Rusya'dan Kseniia Semakına da üçüncü sırada yer aldı.

Koşuda dereceye girenler, Ürgüp Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenle ödüllerini aldı.

119 kilometre kadınlarda, 13 saat 40 dakika 40 saniye süreyle parkur rekoru kıran Beyza Güzel, gazetecilere yaptığı açıklamada, parkuru lider tamamlamanın gururunu yaşadığını belirterek, "Burada olmak harikaydı, parkur çok keyifliydi. Kapadokya'nın coğrafyasını çok seviyorum, huzur veriyor. Bu nedenle 119 kilometrede koşmak istedim, çok keyifli geçti." dedi.

119 kilometre erkeklerde 11 saat 39 dakika 42 saniyelik dereceyle parkur rekoru elde eden Oğuzhan Emre Singer ise liderliği start çizgisinden itibaren korumaya çalıştığını ve başarıya ulaştığını ifade etti.

63 kilometre erkeklerde Marcel Hoeche ile 38 kilometre erkeklerde ise Daniel Jones parkur rekoruna imza atan isimler oldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Kapadokya Ultra Trail Koşusu Ödülleri Dağıtıldı - Son Dakika

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