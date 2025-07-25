Kaplan: Gençlerle Tecrübeyi Harmanlayacağız - Son Dakika
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Kaplan: Gençlerle Tecrübeyi Harmanlayacağız

Kaplan: Gençlerle Tecrübeyi Harmanlayacağız
25.07.2025 11:16
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MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Kaplan, yeni sezon için genç oyuncularla tecrübeyi birleştireceklerini belirtti.

Nesine 2. Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nün teknik direktörü Mustafa Kaplan, takımın yeni sezondaki yapılanmasıyla ilgili "Bizim takımda kebap da var, menemen de. Gençlerle tecrübeyi harmanladık ama zamana ihtiyacımız var." dedi.

"Yeniden diriliş" parolasıyla sezona giren sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Mustafa Kaplan, AA muhabirine, Ankaragücü'nün Türk futbolundaki yeri ve camianın büyüklüğüne vurgu yaparak, geçmişte yaşadıkları benzer süreçlerden başarıyla çıktıklarını hatırlattı.

Takımda kalan tecrübeli oyuncular ve altyapı oyuncuları ile sıfırdan başlayacaklarını dile getiren Kaplan, "Elimizdeki genç oyuncularımızla, geçen sezondan kalan tecrübeli oyuncularımızı da tutarak lige iyi bir giriş yapmak istiyoruz. Ankaragücü'nün altyapısından aldığımız oyuncularla bir de benim tamamen kendi seyrettiğim, bildiğim oyuncular ve ekibimle beraber, iyi bir takım yarattığımızı düşünüyorum. Birinci kampımızı kendi tesislerimizde yaptık. Genç oyuncularımızla daha iyi bir kaynaşma oldu ve burada en büyük etken takımımızda kalan Mahmut'tur, Osman'dır, Ertaç'tır, İsmail'dir, Halil İbrahim Pehlivan'dır." değerlendirmesinde bulundu.

İkinci etap kampı için Bolu'ya giderek hazırlık maçlarına çıkacaklarını aktaran Kaplan, sözlerine şöyle devam etti:

"İyi bir takım olduk. Ankaragücü, düştüğü yerden kalkmasını bilen bir camiadır. İnşallah bu sezon başarılı olup güzel işler ortaya koyacağız. Geçen sezon biz son üç hafta kala geldik. Geldiğimizde üç maçta üç galibiyet aldık ama ne yazık ki üçlü averajla bir alt lige düştük. İki yıl üst üste küme düşmek, Ankaragücü camiasına yakışmayan bir tablo oluşturdu. Burada kimseyi suçlamak istemiyorum ama şimdi sıfırdan başlayarak, elimizdeki genç oyuncularla, geçen sezondan kalan tecrübeli oyuncuları da tutarak lige iyi bir giriş yapmak istiyoruz."

Daha önce söylediği "İyi yapılmış bir menemen, iyi bir etten daha iyidir" sözüyle akla gelen Kaplan, "Bizim takımda kebap da var, menemen de. Gençlerle tecrübeyi harmanladık ama zamana ihtiyacımız var. Çünkü aldığımız oyuncuların çoğu geçen sezon 19 yaş altında oynadı. 19 yaş altı takımı küme düşmüş olmasına rağmen oradan yetenekli oyuncular aldık. Tecrübeyle gençleri karıştırıp hem menemen hem kebap yapacağız. Oyuncularıma güveniyorum. İkinci Lig zor bir lig. Koşan, mücadele eden ve savaşan takım başarılı olur. Batman Petrol ile Vanspor'un finalini izledim. İkinci Lig'in kalitesi oldukça düşmüş. Batman geçen sezon 80 puan toplamasına rağmen şampiyon olamadı. Genç oyuncularımız lige adapte olursa ses getiririz." ifadelerini kullandı.

"Mahmut Tekdemir ve Miraç Şimşek bizim için önemli isimler"

Transfer yasağı nedeniyle sadece iç transferle hareket ettiklerini dile getiren Mustafa Kaplan, Ankaragücü taraftarlarına da destek çağrısında bulundu.

Kaplan, Mahmut Tekdemir'in Türk futbolu için önemli bir oyuncu olduğuna dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Mahmut Tekdemir'in 500'ün üzerinde Süper Lig maçı vardır, Başakşehir'de uzun yıllar forma giydi. Mahmut, Osman, Ertaç, Halil İbrahim ve İsmail gibi oyuncular bizim için saha içindeki en büyük güvence. Miraç Şimşek de sezon başında Ankara Keçiörengücü'ne gitmişti ama tekrar aramıza katıldı. İhtiyacımız olan değerli bir oyuncu. Yaptığımız işlerin iyi olduğunu, takım kadrosunun planlamasını yasağımıza rağmen iyi yönettiğimizi düşünüyorum. İşte burada da Ankaragücü'nün en büyük desteği büyük taraftarıdır. Taraftarlar oyuncularımıza yıl boyunca destek olacaktır. Sezon başlangıcında alacağımız puanlar bizi ligde nereye götürecek bakacağız ve ona göre bir değerlendirme yapacağız ama Ankaragücü'nün sıkıntılı bir süreci var, özellikle maddi olarak. Onursal başkanımız Mehmet Yiğiner başkanımızın bize çok büyük desteği var. Ercüment Başkan ve ekibinin yaptığı çok iyi işler var. Ankara futbolunda Ankaragücü bütün Ankaralıların bir markası. Bu yüzden herkesin Ankaragücü'ne maddi manevi olarak destek olması lazım. Onların desteğiyle, bizler de bu takımı tekrar Süper Lig'e kadar getirmek istiyoruz."

Nesine 2. Lig'in zorluğuna hazır olduklarını söyleyen Kaplan, takımda genç oyunculara geniş yer vereceklerini belirterek, "Tecrübeyle gençliği harmanlayarak iyi bir takım kurduk. İkinci Lig zorlu bir lig ama doğru mücadeleyle başarılı olabiliriz. 19 takımlı bir gruptayız. Her hafta bir takım bay geçecek. Batman Petrol, Urfaspor, Muğlaspor, Elazığspor gibi takımlar öne çıkıyor ama biz de Ankaragücü'yüz. Her maçta galibiyet için oynayacağız." diye konuştu.

Ankaragücü taraftarına da değinen Kaplan, "Onları anlatmaya gerek yok, yaşamak lazım. Türkiye'de parmakla gösterilecek taraftar gruplarından biri. Son üç haftada bize büyük destek verdiler. Üçte üç yapmamızda en büyük etken onlardı. Her zaman takımlarının yanında olmalarını istiyorum. Geçmişte de ikinci ligde mutluluğu da hüznü de birlikte yaşadık. Bu sezon da yanımızda olmalarını istiyorum. Onlar varsa biz varız. Şimdiden teşekkür ediyorum. Bu camiaya sahip çıksınlar." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Kaplan: Gençlerle Tecrübeyi Harmanlayacağız - Son Dakika

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