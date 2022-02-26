Kar voleybolu şampiyonası Sivas'ta başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Kar voleybolu şampiyonası Sivas'ta başladı

26.02.2022 14:26
Kar voleybolu şampiyonası Sivas'ta başladı

Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi'nde düzenlenen 'Türkiye Üniversitelerarası Kar Voleybol Şampiyonası' renkli görüntülere sahne oldu.

Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi'nde düzenlenen 'Türkiye Üniversitelerarası Kar Voleybol Şampiyonası' renkli görüntülere sahne oldu.

Türkiye Üniversitelerarası Kar Voleybol Şampiyonası, 10 üniversiteden 50 sporcunun katılımı ile kış turizminde Türkiye'nin Parlayan yıldızı olan Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi'nde başladı. İki gün sürecek şampiyonada sporcular soğuk havaya rağmen karlı zeminde üst seviyede performans sergiledi. Renkli görüntülerin yaşandığı şampiyona Türkiye'nin birçok ilinden gelen çok sayıda sporsever tarafından ilgiyle izlendi. Karlı zeminde oynanan Sivas halayı misafirlerin oldukça ilgisini çekti.

"Tesisler etkinliklerle ruh buluyor"

Açılış seremonisinde konuşan Sivas Valisi Salih Ayhan, inşa edilen tesislerin düzenlenen bu tip etkinliklerle ruh ve mana kazandığını belirtip, "Yıldız dağında gençlerimiz için evlatlarımız için bu coğrafyanın insanları için güzel bir tesis yapıldı. Bu tip organizasyonlarla bu tesislerimizi daha da anlamlı hale getireceğiz. Sadece inşa etmek yetmiyor. Bu tesisler bu tür etkinliklerle ruh ve mana buluyor. Türkiye Üniversitelerarası Karda Voleybol Turnuvası organize edildi. Bu programa katıldığınız için sizlere teşekkür ediyorum, katılımınızdan dolayı duyduğum memnuniyeti de ifade etmek istiyorum. Sivas sporcu dostu olan bir ildir. Kayak merkezimiz bölgemizin parlayan yıldızıdır, her geçen gün de zirveye doğru hızlı adımlarla ilerlemektedir. Bu organizasyona ev sahipliği yapması da ayrı bir güzelliktir. Bu kayak merkezimiz özellikle eğitim, sosyal ve spor alanında yapılan programlarla gün geçtikçe adından sıkça söz ettiriyor. Yıldız dağı sadece kayak yapılan bir tesis değil ayrı zamanda renkli etkinliklerin düzenlendiği bir cazibe merkezidir. Dört mevsim spor etkinliklerine ev sahipliği yapmaktadır" dedi.

"Kış sporları Sivas'a yakışıyor"

Vali Ayhan, kış kadar kış sporlarının da Sivas'a yakıştığını belirterek şunları söyledi; "Kar denilince Sivas akla gelir. Biz karı nimete çevirmeye çalışıyoruz. İnşallah belgemiz insanı Sivas'ın Karından, soğuğundan korkmayacak. Sivas'a kış yakıştığı gibi kış sporları da yakışıyor. Tüm katılımcıların buradan güzel anılılarla ayrılacağını umut ediyoruz. Bu organizasyonumuza ev sahipliği yapan Cumhuriyet Üniversitemize de teşekkür ediyorum." - SİVAS

Kar voleybolu şampiyonası Sivas'ta başladı
Kar voleybolu şampiyonası Sivas'ta başladı
Kar voleybolu şampiyonası Sivas'ta başladı
Kar voleybolu şampiyonası Sivas'ta başladı
Kar voleybolu şampiyonası Sivas'ta başladı
Kar voleybolu şampiyonası Sivas'ta başladı

YORUMLAR
500
Solucan gübresi çiftçilere tanıtıldı Solucan gübresi çiftçilere tanıtıldı Sivas'ta çiftçiler organik tarımla ilgili bilgilendirildi Sivas'ta çiftçiler organik tarımla ilgili bilgilendirildi

Toros Dağları, voleybol, Türkiye, Sivas, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kar voleybolu şampiyonası Sivas'ta başladı - Son Dakika


Son Dakika
14:31 Canlı yayında cinayet itirafı: Oğlumu babası öldürdü, ailecek karar alıp suçu M.A.'ya yıktık
14:28 Rusya, Ukrayna saldırısı için 'istila' yazan medya kuruluşlarını uyardı! Soruşturma başlatıldı
14:16 Antalya'da mahsur kaldılar! Ukrayna 2. ligi futbolcuları: Yürüyerek de olsa ülkemize gitmek istiyoruz!
14:14 Ruslar çıkınca Hersonlu çocukların ilk yaptığı Rus bayraklarını indirmek oldu
14:13 Bir gerilim de Manş Denizi'nde: Fransa, Rus gemisine el koydu, gerekçe ticari yaptırımlar!
14:11 Onlar da Rusya'nın barış akademisyenleri! 664 Rus bilim insanı: Bu hakkaniyetsiz ve absürt savaşı derhal bitirin!
14:03 Bir kadın hayranının tacizine uğrayan Ceylan Ertem'in 3 yıl önceki sözleri: Bir kadınla aşk yaşamak isterim!
14:01 Donetsk'te misket bombası mı kullanıldı? İddiayı İnsan Hakları İzleme Örgütü duyurdu
13:45 Zelenski'den peş peşe açıklamalar: Kiev kontrolümüz altında, düşmanın planlarını bozduk
13:41 Rusya iddiası: Zelenski Kiev'den ayrıldı, videoları önceden çekti!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2022 14:41:37. #1.11#
SON DAKİKA: Kar voleybolu şampiyonası Sivas'ta başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement