Kara Kartal'a maç öncesi büyük şok! Takımın 3 yıldızı bu akşam yok - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Kara Kartal'a maç öncesi büyük şok! Takımın 3 yıldızı bu akşam yok

Geniş Video İzle

Beşiktaş, RAMS Başakşehir ile bu akşam oynayacağı maçta Arthur Masuaku, Onur Bulut ve Ante Rebic'in sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyeceğini açıkladı.

04.04.2024 13:52  Güncelleme: 14:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında bu akşam RAMS Başakşehir ile karşılaşacak Beşiktaş'a 3 futbolcusundan kötü haber geldi.

3 YILDIZ İSİMDEN KÖTÜ HABER

Siyah-beyazlılar Arthur Masuaku, Onur Bulut ve Ante Rebic'in karşılaşmada forma giyemeyeceğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle;

Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada, "Sağ dizinde meydana gelen sıvı artışı sonrası yapılan tetkiklerde eklem içinde serbest kıkırdak fragmanı tespit edilen Arthur Masuaku, takımımızın 2 Nisan 2024 tarihinde gerçekleştirdiği antrenmanda dizine aldığı darbe sonrası iç yan bağında gerilme saptanan Onur Bulut ile belinde ağrı hisseden Ante Rebic, Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig'de bugün RAMS Başakşehir'le oynayacağı maçında kadrosunda yer almayacaktır. Futbolcularımızın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

Kara Kartal'a maç öncesi büyük şok! 3 yıldız isim bu akşam yok
Kara Kartal\'a maç öncesi büyük şok! Takımın 3 yıldızı bu akşam yok

Başakşehir, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kara Kartal'a maç öncesi büyük şok! Takımın 3 yıldızı bu akşam yok - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • ferhat eser: Beşiktaşım gereğini yapar 3 puanı yazın hanemize kazanacağız 4 5 Yanıtla
  • Emsal doğan: yıldızmı lan bunlar yoklarmış. ?????? 0 1 Yanıtla
  • Ünye Gücü Futbol Kulübü, Bornova Hitabspor maçı için hazırlıklarını sürdürüyor
    14:09 Ünye Gücü Futbol Kulübü, Bornova Hitabspor maçı için hazırlıklarını sürdürüyor

    Kadınlar Futbol 1. Ligi'nde mücadele eden Ünye Gücü Futbol Kulübü, play-off 6. ve son haftada İzmir'de Bornova Hitabspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Kulüp Başkanı Deniz Benli, hedeflerinin Süper Lig'e çıkmak ve 4 büyükleri Ünye'de ağırlamak olduğunu belirtti. Takımın teknik sorumlusu Muhammet Kışla ise Süper Lig'e çıkmanın gururunu yaşadıklarını ve bu sezon şampiyon olacaklarını söyledi. Takım kaptanı Aleyna Meral ise takım olarak verdikleri mücadelenin zaferle sonuçlandığını vurgulayarak, birbirlerine güvendiklerini ve birlikte savaştıklarını ifade etti.

  • Kırşehir'de Türk Polis Teşkilatı'nın 179. kuruluş yılı kutlandı
    14:03 Kırşehir'de Türk Polis Teşkilatı'nın 179. kuruluş yılı kutlandı

    Kırşehir'de Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 179. yılı dolayısıyla düzenlenen masa tenisi turnuvasına 127 personel katıldı. Turnuva, Kırşehir Spor Salonu'nda gerçekleştirildi ve müsabakalar büyük bir çekişmeye sahne oldu. İl Emniyet Müdürü Erdoğan Kartal ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Numan Nafiz Şahin de birlikte maç yaptı. Turnuvada sporculara katılım belgesi verilirken 28 sporcu ödüllendirildi. İl Emniyet Müdürü Kartal, polisin kolluk görevinin yanı sıra spor alanında da aktif olduğunu vurgulayarak, organizasyonda emeği geçenleri tebrik etti.

  • İstanbul'da Etnospor Okulda Projesi Hayata Geçirildi
    13:55 İstanbul'da Etnospor Okulda Projesi Hayata Geçirildi

    Dünya Etnospor Konfederasyonu'nun Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda çalışan İstanbul Kalkınma Ajansı'nın (İSTKA) desteğiyle hayata geçirdiği 'Etnospor okulda' projesi kapsamında İstanbul'un farklı ilçelerinde bulunan 20 okulda Etnospor atölyeleri açıldı. Tuzla Mimar Sinan İlkokulu'nda düzenlenen açılış töreninde çocuklar, mas güreşi, okçuluk, at biniciliği gibi geleneksel oyunları deneyimleme fırsatı buldu.

  • Tavşanlı 15 Temmuz Şehitler Fen Lisesi Genç Erkek B Takımı Oryantiring Yarışmasında İkinci Oldu
    13:50 Tavşanlı 15 Temmuz Şehitler Fen Lisesi Genç Erkek B Takımı Oryantiring Yarışmasında İkinci Oldu

    Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bulunan 15 Temmuz Şehitler Fen Lisesi Genç Erkek B takımı, Bursa'da düzenlenen Oryantiring Gençler Erkek-Kız A ve B kategorileri Grup müsabakası yarışmalarında ikincilik elde etti. Turnuvaya 450'den fazla sporcu katıldı ve takım, Sakarya'da düzenlenecek Türkiye finaline katılma hakkı kazandı.

  • Bucaspor 1928, liderlik için Erokspor maçını bekliyor
    13:49 Bucaspor 1928, liderlik için Erokspor maçını bekliyor

    TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 8 maçtır üst üste kazanan Bucaspor 1928, lider Erokspor ile arasındaki puan farkını ikiye indirerek şampiyonluk için önemli bir konuma geçti. İzmir ekibi, hata yapmadan oynayacağı Erokspor maçında rakibini mağlup ederek liderlik koltuğuna oturmayı hedefliyor.

  • Trendyol 1. Lig'de 29. hafta müsabakalarında düdük çalacak hakemler belli oldu
    13:39 Trendyol 1. Lig'de 29. hafta müsabakalarında düdük çalacak hakemler belli oldu

    Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında görev yapacak hakemleri duyurdu. Haftanın maçlarını yönetecek hakemler arasında Yiğit Arslan, Raşit Yorgancılar, Erkan Özdamar, Erdem Mertoğlu, Batuhan Kolak, Alpaslan Şen, Süleyman Bahadır, Adnan Deniz Kayatepe ve Ali Yılmaz yer alıyor.

  • Palandöken'de güvenli pistler için çığ analizi yapılıyor
    13:35 Palandöken'de güvenli pistler için çığ analizi yapılıyor

    Palandöken Kayak Merkezi'nde uzman ekipler, güvenli pistler için çığ analizi yapıyor. Erzurum Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Cansaran Ertaş, kar çukur analizi ile ölçümlerin yapıldığını ve çığ tehlikesini bertaraf etmek için sürekli çalışmalar yapıldığını belirtti. Palandöken Kayak Merkezi'nde gerçek zamanlı olarak kar ve çığ takibi yapılarak güvenli zamanlarda çığ tehlikesi bertaraf ediliyor.

  • Fenerbahçe'nin 19 Yaş Altı Takımı, Ligdeki Başarılı Performansıyla Dikkat Çekiyor
    13:29 Fenerbahçe'nin 19 Yaş Altı Takımı, Ligdeki Başarılı Performansıyla Dikkat Çekiyor

    Fenerbahçe Kulübü, Galatasaray ile oynanacak Turkcell Süper Kupa maçına çıkacak olan 19 yaş altı futbol takımının, yer aldığı Elit A Ligi'nde lider durumda olduğunu açıkladı. Sarı-lacivertli takım, 16 haftalık bölümde 12 galibiyet ve 4 mağlubiyetle 36 puan topladı. Teknik direktörlüğünü Semih Şentürk'ün yaptığı takım, son maçta EMS Yapı Sivasspor ile mücadele etti.


13:49 29 kişiye mezar olan gece kulübüne Beşiktaş Belediyesi’nden art arda 2 ruhsat Hiçbirinde itfaiye ruhsatı yok 29 kişiye mezar olan gece kulübüne Beşiktaş Belediyesi'nden art arda 2 ruhsat! Hiçbirinde itfaiye ruhsatı yok
12:29 Oylar tekrar sayıldı, belediye Yeniden Refah’tan AK Parti’ye geçti Oylar tekrar sayıldı, belediye Yeniden Refah'tan AK Parti'ye geçti
12:04 Özgür Özel: Artık birinci partiyiz, Cumhurbaşkanını aramak bana düşer Özgür Özel: Artık birinci partiyiz, Cumhurbaşkanını aramak bana düşer
12:02 YSK, Beykoz’da yeniden sayım kararını reddetti Mazbata CHP’li adaya verilecek YSK, Beykoz'da yeniden sayım kararını reddetti! Mazbata CHP'li adaya verilecek
11:34 İmamoğlu’ndan Şadi Yazıcı ile ilgili iddia: Görevi bitmişken 62 milyonluk ihale yaparak birilerine vermiş İmamoğlu'ndan Şadi Yazıcı ile ilgili iddia: Görevi bitmişken 62 milyonluk ihale yaparak birilerine vermiş
13:14 Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalini Volkan Bayarslan yönetecek Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalini Volkan Bayarslan yönetecek
13:07 Atatürk’ün derdini dinlediği vatandaşın torunu Tokat Turhal’a belediye başkanı oldu Atatürk'ün derdini dinlediği vatandaşın torunu Tokat Turhal'a belediye başkanı oldu
12:44 Stüdyonun buz kestiği anlar Dadı Meryem’in 8 yaşındaki küçük kızı diri diri gömdüğü ortaya çıktı Stüdyonun buz kestiği anlar! Dadı Meryem'in 8 yaşındaki küçük kızı diri diri gömdüğü ortaya çıktı
12:30 Etimesgut Belediye Başkanı seçilen Erdal Beşikçioğlu, görevi devraldı Etimesgut Belediye Başkanı seçilen Erdal Beşikçioğlu, görevi devraldı
11:46 Kaldırdığı ağırlıkları görenler ’’Yok artık’’ diyor Mesut Özil Plevne marşıyla spor yaptı Kaldırdığı ağırlıkları görenler ''Yok artık'' diyor! Mesut Özil Plevne marşıyla spor yaptı
11:29 Fenerbahçe’nin TFF’ye yaptığı Süper Kupa başvurusu reddedildi Fenerbahçe'nin TFF'ye yaptığı Süper Kupa başvurusu reddedildi
10:56 Özgür Özel: Gaziantep ve Samsun’da CHP’yi 1’nci yapmazsam gözüm açık gider Özgür Özel: Gaziantep ve Samsun'da CHP'yi 1'nci yapmazsam gözüm açık gider
10:39 MYK toplantısında gerginlik iddiası Masada dolanan seçim söylemi Mehmet Şimşek’i kızdırmış MYK toplantısında gerginlik iddiası! Masada dolanan seçim söylemi Mehmet Şimşek'i kızdırmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.04.2024 14:22:18. #1.11#
SON DAKİKA: Kara Kartal'a maç öncesi büyük şok! Takımın 3 yıldızı bu akşam yok - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement