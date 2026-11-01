Karabük Gençlikspor, Bolu Atatürk Anadolu Lisesi\'ni 3-2 yenerek karar setini kazandı

Karabük Gençlikspor, Bolu Atatürk Anadolu Lisesi'ni 3-2 yenerek karar setini kazandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TVF Kadınlar 2. Ligi'nde Karabük Gençlikspor, evinde Bolu Atatürk Anadolu Lisesi'ni karar setini kazanarak 3-2 mağlup etti. Ev sahibi ekip, 3 Kasım Salı günü Düzce 18 Temmuz Spor Salonu'nda Düzce 1907 Spor ile deplasmanda karşılaşacak.
Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2. Ligi'nde mücadele eden Karabük Gençlikspor, evinde karşılaştığı Bolu Atatürk Anadolu Lisesi'ni 3-2 mağlup etti.
Yenişehir Kapalı Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada Karabük Gençlikspor, TVF Kadınlar 2. Ligi'nde Bolu Atatürk Anadolu Lisesi karar setini kazanarak 3-2 ile geçti.
Karşılaşmanın ilk setini konuk ekip 25-21 kazanırken, ev sahibi takım ikinci seti 25-20, üçüncü seti ise 25-23 alarak 2-1 öne geçti. Dördüncü sette 25-22 üstünlük sağlayan konuk ekip, mücadelede durumu 2-2'ye getirdi. Karar setinde rakibine 15-12 üstünlük sağlayan ev sahibi ekip, karşılaşmayı 3-2 kazanmayı başardı.
Karabük Gençlikspor haftaya 3 Kasım Salı günü Düzce 18 Temmuz Spor Salonu'nda Düzce 1907 Spor ile deplasmanda karşılaşacak.
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