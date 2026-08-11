Karacabey Belediyespor’da 2 transfer
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Karacabey Belediyespor, Bursa Yıldırımspor'dan 20 yaşındaki stoper Ahmet Kayhan ile 3 yıllık, Somaspor'dan 27 yaşındaki stoper Yusuf Avcılar ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüp, anlaşmaların hayırlı olmasını diledi.
2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele edecek Karacabey Belediyespor'da transfer çalışmaları devam ediyor.
Karacabey Belediyespor, Bursa Yıldırımspor'da forma giyen 20 yaşındaki stoper Ahmet Kayhan ile 3 yıllık ve Somaspor'da forma giyen 27 yaşındaki stoper Yusuf Avcılar ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Karacabey Belediyespor'dan yapılan açıklamada, "Bu anlaşmaların hem futbolcularımız hem de kulübümüz adına hayırlı olmasını temenni ediyoruz" denildi.
Kaynak: İHA
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