Karacabey Belediyespor’da 2 transfer

2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele edecek Karacabey Belediyespor'da transfer çalışmaları devam ediyor.

Karacabey Belediyespor, Bursa Yıldırımspor'da forma giyen 20 yaşındaki stoper Ahmet Kayhan ile 3 yıllık ve Somaspor'da forma giyen 27 yaşındaki stoper Yusuf Avcılar ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Karacabey Belediyespor'dan yapılan açıklamada, "Bu anlaşmaların hem futbolcularımız hem de kulübümüz adına hayırlı olmasını temenni ediyoruz" denildi.