Karacabey Belediyespor, Menemen Futbol Kulübü'nü 0-1 yenerek kupada tur atladı - Son Dakika
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Karacabey Belediyespor, Menemen Futbol Kulübü'nü 0-1 yenerek kupada tur atladı

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Karacabey Belediyespor, Menemen Futbol Kulübü\'nü 0-1 yenerek kupada tur atladı
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Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü turunda Karacabey Belediyespor, Menemen Futbol Kulübü'nü 0-1 yenerek kupada tur atladı. Menemen 30'uncu dakikada Mehmet Emin'in kırmızı kartıyla 10 kişi kalırken Karacabey 71'inci dakikada Bedirhan Çetin'in golüyle kazandı.

ZİRAAT Türkiye Kupası 3'üncü Tur mücadelesinde evinde Karacabey Belediyespor'a tek golle yenilen Menemen Futbol Kulübü kupada havlu attı: 0-1. Menemen İlçe Stadı'nın zemini bakımda olduğu için Altınordu Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi Serpil Hamdi Tüzün Stadı'nda oynanan maçta ev sahibi 30'uncu dakikada Mehmet Emin'in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Konuk Karacabey Belediyespor 71'inci dakikada Bedirhan Çetin'in golüyle tur atlamayı başardı.

Kaynak: DHA
Türkiye KupasıKaracabeyMenemenFutbolSporSon Dakika

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