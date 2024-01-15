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Karacabey'de Geleneksel Çocuk Oyunları Ödül Töreniyle Son Buldu - Son Dakika
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Karacabey'de Geleneksel Çocuk Oyunları Ödül Töreniyle Son Buldu

Karacabey Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün birlikte organize ettiği Geleneksel Çocuk Oyunları, ödül töreni ile son buldu. 23 okul takımının katıldığı ve 368 öğrencinin yer aldığı organizasyonda, çocuklar hem eğlendi hem spor yaptı. Ödül törenine katılan Belediye Başkanı Ali Özkan, çocukların eğitimlerinin yanı sıra kültürel ve sportif faaliyetlerle desteklenmesinin önemine vurgu yaptı.

Karacabey\'de Geleneksel Çocuk Oyunları Ödül Töreniyle Son Buldu
15.01.2024 - 14:51,  Güncelleme: 14:57
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Karacabey Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün birlikte organize ettiği Geleneksel Çocuk Oyunları, ödül töreni ile son buldu.

Karacabey'de 4 Aralık 2023 tarihinde start alan, ilkokul 3 ve 4. sınıflara yönelik yapılan Geleneksel Çocuk Oyunları, renkli görüntülere sahne oldu. Mendil kapmaca, kaleli yakan top müsabakalarında çocuklar hep eğlendi hem spor yaptı. 23 okul takımı, 368 öğrenci ile katılım sağlandı. Karacabey Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonda, nefes kesen final grubu maçları sonrasında ödül töreni gerçekleştirildi.

Ödül törenine katılan Belediye Başkanı Ali Özkan, "Çocuklarımız bizim her şeyimiz, gençlerimiz, geleceğimiz. Dolayısıyla onlara iyi bir eğitim vermek hepimizin sorumluluğunda. Bunun yanında, bir taraftan da beden olarak, sportif faaliyetler olarak çocuklarımızı kültürel etkinliklerle, sportif faaliyetlerle desteklememiz gerekiyor. Bu çerçevede de gerçekten bizim kültürümüze olan sokak oyunlarımız var. Bunlarım yaşatılması çok anlamlı, çok önemli. İlkokullarda da beden eğitimi dersi olmadığı için çocuklarımızın bu konuya giriş yapması açısından da çok anlamlı olduğunu düşünüyorum. Ayrıca dijital mecralardan çocuklarımızı olabildiğince uzaklaştırabilirsek böyle doğal, organik etkinliklerde onları buluşturabilirsek gelişimleri açısından çok önemli olacağını düşünüyorum" dedi.

"Bizler, Karacabey Belediyesi olarak sportif alanda çocuklarımıza katkı sunmak için gayret gösteriyoruz" diyen Özkan, "Göreve geldiğimiz 2014'ten önce ilçemizde lisanlı sporcu sayısı 300'dü şimdi ise 11 bin seviyesine geldi. Belediye olarak bir tek amatör futbol takımı branşımız vardı, şimdi 23 branşla vatandaşlarımıza, çocuklarımıza, gençlerimize spor yaptırıyoruz. Spor salonları yapıyoruz, Gençlik Merkezi yaptık. Orada güzel bir kütüphane oluşturduk. Halı sahalar yapıyoruz, basket sahaları yapıyoruz ve çocuklarımız spor yapsın diye elimizden ne gelirse onu fazlasıyla gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Çocuklarımızı belediye araçlarıyla alıyoruz, spor salonlarına götürüyoruz, orada spor yaptıktan sonra güvenli bir şekilde tekrar aldığımız noktalara getiriyoruz. Karacabey'in kültür hayatına katkı sağlaması için Atatürk Parkı'mıza bir Kültür Merkezi inşaatımız son hızda devam ediyor. Dolayısıyla bir taraftan çocuklarımız eğitim hayatına devam ederken, diğer taraftan sportif, kültürel faaliyetlerle onları desteklemeye gayret ediyoruz. Ben tekrar bu etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum ve dereceye giren çocuklarımızı, öğretmenlerimizi kutluyorum" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA
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