Ordu Valiliği , Ordu Belediyesi , Fatsa Belediyesi , Fatsa Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü katkılarıyla düzenlenen organizasyonda 48 sporcu ve 24 araç mücadele edecek.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan (TOSFED) yapılan açıklamaya göre, organizasyon 24-25 Eylül tarihlerinde Fatsa Off-road Spor Kulübü tarafından Fatsa ilçesinde gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA

Karadeniz, Fatsa, Eylül, Ordu, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Karadeniz Off-road Kupası'nın ikinci ayağı Ordu'da koşulacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.