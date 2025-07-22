Trendyol Süper Lig'in yeni ekibi Fatih Karagümrük, sezon hazırlıklarına kamp yaptığı Düzce'de devam etti.
Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde, teknik direktör Marcel Licka yönetimindeki antrenmanda kırmızı-siyahlı futbolcular, top kapma, pas, baskı ve koordinasyon çalıştı.
Fatih Karagümrük, 24 Temmuz Perşembe günü Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sipay Bodrum FK ile hazırlık maçı yapacak.
Son Dakika › Spor › Karagümrük Düzce'de Kamp Yapıyor - Son Dakika
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