Karagümrük Düzce'de Kamp Yapıyor

Trendyol Süper Lig'in yeni ekibi Fatih Karagümrük, sezon hazırlıklarına kamp yaptığı Düzce'de devam etti.

Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde, teknik direktör Marcel Licka yönetimindeki antrenmanda kırmızı-siyahlı futbolcular, top kapma, pas, baskı ve koordinasyon çalıştı.

Fatih Karagümrük, 24 Temmuz Perşembe günü Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sipay Bodrum FK ile hazırlık maçı yapacak.