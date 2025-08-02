Ankara'da Karakucak Güreşleri Başladı

Keçiören Belediyesi 2. Taha Akgül Karakucak Güreşleri, Ankara'da başladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Keçiören Belediyesi iş birliğiyle minikler, yıldızlar, gençler ve büyükler kategorisinde düzenlenen organizasyona, 81 ilden yaklaşık 2 bin sporcu katılıyor.

Bağlum Şehit Hüseyin Demirtaş Stadı'nda iki gün sürecek organizasyonun açılış töreni gerçekleştirildi.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, törende yaptığı konuşmada, organizasyona kendi isminin verilmesinden dolayı çok gururlu olduğunu söyledi.

Cumhuriyet tarihinin en büyük karakucak güreşlerinin düzenlendiğine dikkati çeken Akgül, "Karakucak, minder güreşinin altyapısı. Burası Avrupa, dünya ve olimpiyata giden yolun başlangıcı. Türkiye Güreş Federasyonu olarak karakucak güreşlerini her zaman destekleyeceğiz." diye konuştu.

Akgül, organizasyona destek veren herkese teşekkür ederek, şu ifadeleri kullandı:

" Sivas'ta yazın karakucaklara giderek olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu olduk. Mesut Başkanımız da Sivas'tan yetişen, güreşin içinden birisi. Türkiye'nin en büyük güreşlerini yaptırmaya söz vermişti. Bu sene ikincisi düzenleniyor. Başpehlivanlıkta birinciye daire verilmesi tarihte bir ilk. Başaltına sıfır araba verilecek. Bütün boylara tarihin en büyük ödüllerinin verilmesi gerçekten çok kıymetli."

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan ise Taha Akgül'ün, sporculuk döneminde tüm şampiyonlukları elde ettiğine işaret ederek, "Taha Akgül'ü yaşarken şükranla anıyoruz. Çünkü yiğitlerin, yaşarken hakkını vermek lazım." dedi.

Gelecek nesillere örnek olacak bir festival düzenlediklerini ve bunu devam ettireceklerini dile getiren Özarslan, şunları kaydetti:

"Bu meydan alın terinin, ahlakın, sabrın ve kardeşliğin meydanıdır. Bu meydan yiğitliğin, aklın, sevginin, saygının meydanıdır. Bu meydan Hazreti Hamza'nın meydanıdır. Burada sadece kuvvet değil, yürek ortaya konur. Keçiören bu yıl yine bir tarihe ev sahipliği yapıyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük karakucak güreşlerinin bu yıl ikincisini gerçekleştiriyoruz. 2 bin pehlivanla, 81 ilden gelen yiğit evlatlarımızla buradayız. Karakucak güreşleri sadece bir spor değil, bir geleneğin, bir millet hafızasının ete kemiğe bürünmüş halidir. Biz, bu organizasyonu yaparken yalnızca güreş düzenlemiyoruz, biz bir tarihi yaşatıyoruz."

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan organizasyonun ilk gününde alt yaş kategorilerinde sporcular mücadele ediyor.

Güreşleri statta izleyenler arasında siyasi parti temsilcileri, milletvekilleri, belediye başkanları, olimpiyat şampiyonu eski halterci Halil Mutlu, Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Dursun Gözel, Keçiören Belediyespor Kulübü Başkanı Abdullah Çakmar ve eski başpehlivan Şaban Yılmaz da yer alıyor.