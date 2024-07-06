Konya\'da XC Open 2024 Türkiye Mesafe Eğitim Yarışması Başladı

Spor

Konya'nın Karapınar ilçesinde XC Open 2024 Türkiye Mesafe Eğitim Yarışması başladı.

Karapınar Kaymakamı Şenol Öztürk ve Karapınar Belediye Başkanı İbrahim Önal, Kaymakamlık ve belediyenin destekleriyle Göktepe'de düzenlenen XC Open 2024 Türkiye Mesafe Eğitim Yarışması'nın yamaç paraşütü pilotlarının uçuş öncesindeki programına katıldı. Türkiye Hava Sporları Federasyonu Asbaşkanı Abdullah Kahraman yarışma ile ilgili bilgiler verirken, yarışmanın önemine değinen yetkililer, bölgenin tanıtımına ve sporun gelişimine katkı sağladığını belirtti.

Yarışma öncesinde, KARDO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Ulutaş tarafından, Kuzey Irak Pençe Kaplan Harekat bölgesinde teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Cebrail Acar ve tüm şehitler anısına gökyüzünde dev bir Türk bayrağı açıldı. Göktepe'de düzenlenen XC Open 2024 Türkiye Mesafe Eğitim Yarışmasına 30 sporcu katılıyor. Yarışmada ilk gününde Mustafa Ulutaş birinci, Faruk Kayateke ikinci, Mustafa Uğurlu ise üçüncü oldu. - KONYA