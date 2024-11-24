Karasu\'daki Amatör Lig Maçında Kavga

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SAKARYA'nın Karasu ilçesinde, Bölgesel Amatör Lig takımları Karasuspor ile Hendekspor maçının ardından sahada kavga çıktı. Karasuspor taraftarları ile Hendeksporlu futbolcular arasında çıkan kavgaya polis biber gazıyla müdahale etti.

Bölgesel Amatör Lig 9'uncu Grup 9'uncu hafta mücadelesinde Karasuspor Hendekspor'u ağırladı. 0-0 biten maçın ardından taraftarlar sahaya inerek misafir takım Hendeksporlu futbolculara saldırdı. Futbolcular da kendilerini korumak için karşılık verdi. Polis, olaya biber gazıyla müdahale ederek kavgayı sonlandırdı. Kavgaya karışanların tespiti için çalışma başlatılırken, soruşturma sürüyor.