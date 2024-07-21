Spor

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve Karatay'ı sporun merkezi yapma hedefine katkı sunan "Karatay Yaz Spor Okulları" eğitimleri devam ediyor.

Karatay Belediyesi'nin çocukların yaz tatillerini verimli bir şekilde geçirmelerini sağlamak, sportif yeteneklerini gün yüzüne çıkarmak ve toplumsal iletişimlerini geliştirmek amacıyla düzenlediği Yaz Spor Okulları eğitimleri sürüyor. Proje çerçevesinde; futbol, basketbol, oryantiring, kort tenisi, voleybol, cimnastik, karate, taekwondo, kick boks, okçuluk, masa tenisi, satranç, yüzme ve güreş olmak üzere toplam 14 farklı spor branşında ilçe genelindeki 15 ayrı spor tesisinde gerçekleştirilen eğitimlere 5 binin üzerinde sporcu katılıyor.

Başkan Hasan Kılca, sporcuların antrenmanlarını izledi

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, proje çerçevesinde gerçekleştirilen antrenmanları izledi. Farklı branşlarda eğitim alan sporcularla buluşan ve onlarla bir süre süre sohbet eden Başkan Hasan Kılca, hocalarından eğitimler ile sporcuların geldiği aşamalar hakkında bilgi aldı. Gençlerin sosyal, kültürel ve sportif yönden gelişimlerine katkı sunan projelerini hayata geçirmeyi sürdürdüklerini söyleyen Başkan Kılca, "Bu yıl Karatay Spor Okulları projemiz çerçevesinde 14 farklı spor branşında 5 binin üzerinde yavrumuza 15 spor tesisinde spor eğitimi veriyoruz. Karatay Belediyesi olarak spora, çocuklarımıza ve geleceğimize yatırım yapmaya çok önem veriyoruz. Çocuklarımızın yaz tatillerini en verimli şekilde geçirmelerini sağlamak ve sportif yeteneklerini ortaya çıkarmak amacıyla düzenlediğimiz bu eğitimlere olan ilgi bizleri mutlu ediyor. Geleceğimiz olan çocuklarımızın her alanda başarılı olmasını, her alanda kendilerini ifade edebilmelerini arzu ediyoruz. Bunun için de üzerimize ne düşüyorsa bugüne kadar yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Eğitimlere katılan tüm çocuklarımıza başarılar diliyorum. Çocuklarını spora teşvik ederek kurslarımıza gönderen ailelerimize ve eğitim veren hocalarımıza teşekkür ediyorum" dedi. - KONYA