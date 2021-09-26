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Karlı ve çamurlu zeminde uluslararası Off-Road oyunları nefes kesti - Son Dakika

Karlı ve çamurlu zeminde uluslararası Off-Road oyunları nefes kesti

26.09.2021 19:07
Karlı ve çamurlu zeminde uluslararası Off-Road oyunları nefes kesti, System.String[]

Artvin'in Sakin Şehir Ünvanlı Şavşat ilçesinde bu yıl ilki düzenlen "Şavşat Uluslararası Off-Road Oyunları" karla kaplı zeminde kıyasıya mücadele sahne oldu.

Artvin'in Sakin Şehir Ünvanlı Şavşat ilçesinde bu yıl ilki düzenlen "Şavşat Uluslararası Off-Road Oyunları" karla kaplı zeminde kıyasıya mücadele sahne oldu.

İlçeye bağlı Karaköy Kışlası'nda özel hazırlanan parkurda düzenlenen yarışlara, Şavşat Off-Road Dağcılık ve Fotoğrafçılık Kulübünce organize edildi. Yarışlara Türkiye'nin yanı sıra Gürcistan, Azerbaycan, Irak ve İran'dan 50 ekip katıldı. Araçların motor gücüne göre S1, S2, S3 ve S4 olarak adlandırılan kategorilerinde toplam 50 ekip, ilçede 2016 yılında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konvoyuna terör örgütü mensuplarınca düzenlenen saldırıda şehit düşen Jandarma Er Fatih Çaybaşı'nın adının verildiği parkurda dereceye girmek için yarıştı.

Sürücüler, tümsek ve çukurlarla zorlaştırılan 2,5 kilometre uzunluğundaki parkurda zaman zaman güç anlar yaşarken, parkuru bitiremeyen araçlar iş makineleriyle pistten çıkarıldı.

Yarışlarda, S1 kategorisinde Batuhan Kaya, S2 kategorisinde Fatih Kaya, S3 kategorisinde Emrah Kavaz, S4 kategorisinde de Doğukan Pekal birinciliği elde etti.

"Gece kar yağdı pistimiz çamur oldu, çamur bizim vazgeçilmezimiz"

Şavşat Dağcılık ve Fotoğrafçılık Kulüp Başkanı Halil Berkay Özcan burada yaptığı açıklamada, "Kulübümüz yurt dışı ve yurt içinde düzenlenen bir çok organizasyona katılım büyük başarı elde etmiştir. Bu yıl ilkini gerçekleştirdiğimiz yarışlar Piyade Er Şehit Jandarma Fatih Çaybaşı anısına düzenlendi. Gece kar yağdığından iklimimiz değişti, pistimiz biraz çamur oldu. 50 araçla kayıt yaptık, 5 ülkeden yarışmacılar katıldı. Pistimiz ağırlaştı, çamuru seviyoruz çamur bizim faz geçilmezimiz inşallah kazasın belasız bitireceğiz" dedi.

Yarışların açılışına yapan Ak Parti Artvin Milletvekili Erkan Balta ise, "Şavşat doğasıyla harika bir yer. Burada çok güzel bir parkur oluşturulmuş. Son yıllarda özellikle ilimizde Off-Road çok büyük bir ilgi var. Bu alanda da çok iyi yarışmacılarımız var. Bugün Şavşat'ta da Off- Raod için yeni bir dönme başladı. Emeği geçen herkesi kutluyorum" ifadelerine yer verdi.

Yarışların ardından kategorilerinde birinci olan sürücülere para ödülünün yanı sıra madalya verildi. - ARTVİN

Karlı ve çamurlu zeminde uluslararası Off-Road oyunları nefes kesti
Karlı ve çamurlu zeminde uluslararası Off-Road oyunları nefes kesti
Karlı ve çamurlu zeminde uluslararası Off-Road oyunları nefes kesti
Karlı ve çamurlu zeminde uluslararası Off-Road oyunları nefes kesti
Karlı ve çamurlu zeminde uluslararası Off-Road oyunları nefes kesti
Karlı ve çamurlu zeminde uluslararası Off-Road oyunları nefes kesti
Karlı ve çamurlu zeminde uluslararası Off-Road oyunları nefes kesti
Karlı ve çamurlu zeminde uluslararası Off-Road oyunları nefes kesti
Karlı ve çamurlu zeminde uluslararası Off-Road oyunları nefes kesti
Karlı ve çamurlu zeminde uluslararası Off-Road oyunları nefes kesti
Karlı ve çamurlu zeminde uluslararası Off-Road oyunları nefes kesti

Artvin, Şavşat, Şehit, Fatih, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Karlı ve çamurlu zeminde uluslararası Off-Road oyunları nefes kesti - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Karlı ve çamurlu zeminde uluslararası Off-Road oyunları nefes kesti - Son Dakika
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