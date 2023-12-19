Kars 36 Spor, Doğubayazıt Spor karşısında galibiyet arıyor

BAL Ligi takımlarından Kars 36 Spor, yarın deplasmanda karşılaşacağı Doğubayazıt Spor karşısından galibiyetle dönmenin hesaplarını yapıyor.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) Ligi 10'uncu grupta mücadele eden Kars 36 Spor yarın deplasmanda oynayacağı Ağrı Doğubayazıt Spor karşılaşmasının son antrenmanını karlı zeminde yaptı.

Teknik Direktör Mikail Üzümcü, nezaretinde son antrenmanını yapan yeşil beyazlı ekip, Ağrı deplasmanından puanla dönerek yoluna kayıpsız devam etmeyi planını yapıyor.

Prof. Dr. Abamüslüm Güven Stadyumunun karlı zeminde yapılan antrenmanda Doğubayazıt Spor karşılaşmasının taktik çalışmasını da yapan yeşil beyazlı ekibinin Başkanı Ali Uçum, Doğubayazıt Spor karşılaşmasının son antrenmanını yaptıklarını söyledi.

Başkan Ali Uçum, "Takımın morali çok iyi, arkadaşlarımız hırsı bizleri sevindiriyor. Yarın çok zor bir 90 dakika olacak. Biz hazırlıklarımızı tamamladık. Takım hazır, inşallah deplasmandan 3 puanla dönen taraf biz olacağız" dedi.

Öte yandan 20 Aralık 2023 Çarşamba günü oynanacak Kars 36 Spor Ağrı Doğubayazıt Spor karşılaşmasının hakemleri de belli oldu.

Doğubeyazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Sahası'nda oynanacak karşılaşmayı Hakkari bölgesi hakemlerinden Bülent Berkay yönetecek. Berkay'ın yardımcılıklarını Ali Mert Beyde ve Fatih Tizci yapacak. Karşılaşma saat 13.00'de başlayacak. - KARS