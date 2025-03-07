Kars 36 Spor Hakemi Belli Oldu

Kars 36 Spor Şiran Yıldız Spor karşılaşmasının hakemleri belli oldu.
Bölgesel Amatör Lig (BAL) Ligi "inci grupta 22'inci hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler belli olurken, Kars 36 Spor Şiran Yıldız Spor karşılaşmasını Hakkari bölgesi hakemlerinden Recep Koç yönetecek. Koç'un yardımcılıklarını Serhat Özer ve Resul Baran Kaya yapacak.
Kars Atletizm Çim Sahası'nda 9 Mart 2025 Pazar günü oynanacak olan karşılaşma saat 13.00'de başlayacak.
Öte yandan Şiran Yıldız Spor karşılaşması hazırlıklarını tamamlayan yeşil beyazlı ekipte hedef 3 puan. Kars 36 Spor Şiran Yıldız Spor karşılaşmasını tüm Karslılar davet edildi. - KARS
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