Kars 36 Spor, silahlı saldırıda hayatını kaybeden Kubilay Kaan Kundakçı'yı andı
Kars 36 Spor, silahlı saldırıda hayatını kaybeden Kubilay Kaan Kundakçı'yı andı

29.03.2026 16:57
İstanbul'da meydana gelen silahlı saldırıda hayatını kaybeden Kubilay Kaan Kundakçı, Kars'ta unutulmadı. Genç futbolcunun vefatı, spor camiasında derin üzüntüye neden olurken, takım arkadaşları ve taraftarlar anlamlı bir jestle onu andı.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 1. Grup ekiplerinden Kars 36 Spor, İstanbul'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden futbolcusu Kubilay Kaan Kundakçı'yı andı.

KARS 36 SPOR KUBİLAY KAAN KUNDAKÇI'YI ANDI

Kars Şehir Stadı'nda Kars 36 Spor, BAL 1. Grup 21. hafta mücadelesinde Murat 2020 Genç Spor ile karşılaştı. Kars 36 Spor futbolcuları, karşılaşma öncesi Kubilay Kaan Kundakçı'nın fotoğrafının olduğu tişörtleri giyerek, "Seni Unutmayacağız" pankartıyla sahaya çıktı. Maç öncesinde ayrıca Kundakçı için saygı duruşunda bulunuldu.

Kars 36 Spor, silahlı saldırıda hayatını kaybeden Kubilay Kaan Kundakçı'yı andı

'KUBİLAY ÖLMEDİ KALBİMİZDE YAŞIYOR'

Arkadaşları Kundakçı'nın fotoğrafının bulunduğu anma köşesine ve yedek kulübesinde bulunan boş koltuğuna karanfil bıraktı. Taraftarlar ise "Kubilay ölmedi kalbimizde yaşıyor" sloganları attı.

Kars 36 Spor, silahlı saldırıda hayatını kaybeden Kubilay Kaan Kundakçı'yı andı

'ACI BİR KAYIP'

Kars 36 Spor Kulüp Başkanı Toker Bulut, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kubilay Kaan Kundakçı'yı rahmetle andıklarını ifade ederek, "Futbolcumuzun ailesinin, Türk sporunun ve camiamızın başı sağ olsun. Acı bir kayıp, söyleyecek kelime bulamıyoruz." dedi.

Kars 36 Spor, silahlı saldırıda hayatını kaybeden Kubilay Kaan Kundakçı'yı andı

'TERTEMİZ BİR TÜRK EVLADINI KAYBETTİK'

Takım kaptanı Ali İhsan Özkanca da, takım arkadaşını kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığını dile getirerek, "Acımızı, üzüntümüzü tarif edecek kelimeler maalesef yok ama sadece bir takım arkadaşımız değil, kardeşimizi kaybettik. Aylardır burada beraber ekmek mücadelesi verdiğimiz, aynı koridorlarda, aynı yemekhanede, aynı antrenmanda aynı sahada bulunduğumuz bir kardeşimizi kaybettik. Her şeyden önce tertemiz bir Türk evladını kaybettik." ifadelerini kullandı.

Kars 36 Spor, silahlı saldırıda hayatını kaybeden Kubilay Kaan Kundakçı'yı andı

'KUBİLAY İÇİN OYNAYACAĞIZ'

Futbolcu Hüseyin Çiray, Kubilay için sahaya çıktılarını belirterek, "Bugün arkadaşımızın üzüntüsüyle bir maça çıkıyoruz. Öncelikle ailesinin, sonra da bütün Kars camiasının başı sağ olsun. Bugün oynayacağımız maçı Kubilay kardeşimiz için oynayacağız." diye konuştu.

KARS 36 SPOR SAHADAN ÜSTÜN AYRILDI

Futbolcu Burak Can Akıncı ise, olayın kendilerini derinden üzdüğünü, Kundakçı ile arkadaşlığının çok güzel olduğunu söyledi. Kars Belediye Başkanı Ötüken Senger ve AK Parti İl Başkanı Muammer Sancar'ın izlediği karşılaşmayı Kars 36 Spor 2-0 kazandı.

Son Dakika Spor Kars 36 Spor, silahlı saldırıda hayatını kaybeden Kubilay Kaan Kundakçı'yı andı - Son Dakika

    Yorumlar (1)

  • ha07600760 ha07600760:
    helal size 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
17:54
Fenerbahçe Opet, Galatasaray’ı farklı yendi
Fenerbahçe Opet, Galatasaray'ı farklı yendi
17:14
17:14
Süper Lig'in eski yıldızından flaş itiraf: Belhanda elinde bıçakla bizi bekliyordu
Süper Lig'in eski yıldızından flaş itiraf: Belhanda elinde bıçakla bizi bekliyordu
17:11
İran misilleme saldırısında İsrail’in kimya fabrikasını vurdu
17:00
Bakan Çiftçi'den emniyette reform sinyali! Polis ve bekçilere yeni düzenleme geliyor
17:00
16:43
Kante'nin Fenerbahçe'ye ikna olma sebebi ortaya çıktı
Bakan Çiftçi'den emniyette reform sinyali! Polis ve bekçilere yeni düzenleme geliyor
16:43
Kante’nin Fenerbahçe’ye ikna olma sebebi ortaya çıktı
15:50
Ermenistan Başbakanı Paşinyan'a saldırı girişimi, kilisede hedef oldu
16:19
15:48
İslamabad'daki kritik zirvede Pakistanlı bakan yere düştü
Bakanlık yeni sistemi devreye aldı! Radar noktaları artık haritada görülebilecek
15:50
Ermenistan Başbakanı Paşinyan’a saldırı girişimi, kilisede hedef oldu
13:20
FBI Direktörü Patel kabusu yaşıyor! Özel görüntüleri internete sızdı
15:48
13:09
Kim'den iki Mossad ajanı için idam kararı
İslamabad'daki kritik zirvede Pakistanlı bakan yere düştü
15:01
Bakan Çiftçi’den APP plakalara ilişkin yeni açıklama: Yalnızca şekle ilişkin bir konu değil
12:29
Depremleri önceden bilen Üşümezsoy'dan kritik uyarı! Bir ili işaret etti
13:20
12:11
Son 72 saat! Maliye yakın takibe aldı, Bakan Şimşek'ten kritik uyarı
FBI Direktörü Patel kabusu yaşıyor! Özel görüntüleri internete sızdı
13:09
Kim’den iki Mossad ajanı için idam kararı
Kim'den iki Mossad ajanı için idam kararı
13:04
Taciz iddiasıyla görevden uzaklaştırılan öğretim üyesi meslekten çıkarıldı
Taciz iddiasıyla görevden uzaklaştırılan öğretim üyesi meslekten çıkarıldı
12:29
Depremleri önceden bilen Üşümezsoy’dan kritik uyarı Bir ili işaret etti
Depremleri önceden bilen Üşümezsoy'dan kritik uyarı! Bir ili işaret etti
12:11
Son 72 saat Maliye yakın takibe aldı, Bakan Şimşek’ten kritik uyarı
Son 72 saat! Maliye yakın takibe aldı, Bakan Şimşek'ten kritik uyarı
