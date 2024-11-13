Kars'ta Antrenörlük Kursu

Spor

Kars'ta 1. Kademe Antrenörlük Kursu düzenlenecek. Herkes İçin Spor Federasyonu tarafından organize edilen Welness 1. Kademe Antrenörlük kursu merkez de 09-13 Aralık 2024 tarihleri arasında yapılacak.

Geleceğin antrenörlerine spor kültürü kazandırmak ve antrenörlük yetkinliklerini artırmak amacıyla düzenlenecek olan kursa katılmak isteyenler, Herkes İçin Spor Federasyonu Kars İl Temsilcisi Mahir Emir'e mürecaat etmeleri gerekiyor. Kursa katılacak olanlardan 4 bin 500 lira ücret alınacak. - KARS