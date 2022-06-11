Kars'ta "Fetih Kupası" heyecanı - Son Dakika
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Kars'ta "Fetih Kupası" heyecanı

11.06.2022 11:27
Kars'ta "Fetih Kupası" heyecanı

Kars'ta "Fetih Kupası" voleybol turnuvası kuraları çekildi.

Kars'ta "Fetih Kupası" voleybol turnuvası kuraları çekildi. Turnuva 15 Haziran 2022 tarihinde oynanacak karşılaşmalarla başlayacak.

Kars İl Voleybol Temsilciliği, Ani'nin fethine dikkat çekmek amacıyla bu yıl ilki gerçekleşecek olan "16 Ağustos Fetih Kupası" voleybol turnuvası düzenliyor. Gençlik Merkezi Toplantı Salonu'nda yapılan kura çekimiyle gruplar belirlendi.

İl Tertip Komitesi tarafından yapılan kura çekiminde turnuvaya katılan takım yetkilileri kurayı çekti. Kars Kuzeydoğu Gazeteciler Cemiyeti adına da kurayı Genel Sekreter Olcay Okan Avşar çekti.

1. Geleneksel 16 Ağustos Ani'nin fethi kutlamaları çerçevesinde kurumlar, kuruluşlar ve kulüpler arası düzenlenen voleybol turnuvasının önemine değinen Voleybol İl Temsilcisi Faruk Torunoğlu, "Bu etkinlik hem dünya miras listesinde olan Ani'nin tanınırlığını arttırmak hem de kurumlarımızı kaynaştırmaktır. Bu turnuva dostluk içerisinde gerçekleşecektir çünkü kazanan yine bizler olacağız. Burada bir üst tur yok, ilimizi temsilen başka bir ile gitmek yok. Turnuvayı birbirinden kıymetli hakemlerimiz voleybol kurallarına göre yönetecekler. Ayrıca turnuvaya katılan takımlarda en az 1 kadın arkadaşımızın da olmasını istiyoruz" dedi.

Fetih Kupası voleybol turnuvasına 22 takım katılacak. 6 grupta yer alacak olan takımlar şeklen kurayla belirlendi.

Kura sonrası eşleşen takımlar şöyle sıralandı:

A Grubu: Sağlık İl Müdürlüğü, Milli Eğitim İl Müdürlüğü, Genç Kafkasspor, İl Emniyet Müdürlüğü,

B Grubu: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Türkiye İstatistik Kurumu Bölge Müdürlüğü, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Lojistik A.Ş.,

C Grubu: Bahçeşehir Koleji, Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü,

D Grubu: Kars Kuzeydoğu Gazeteciler Cemiyeti, Harakani Havalimanı, Noter,

E Grubu: Defterdarlık, Karayolları Bölge Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı,

F Grubu: Valilik, Dikme Ortaokulu, Cezaevi

Öte yandan karşılaşmalar 15 Haziran 2022 tarihinde başlayacak. Kars Kuzeydoğu Gazeteciler Cemiyeti ilk karşılaşmasını NOTER ile oynayacak. Karşılaşma 15 Haziran 2022 Çarşamba günü saat 17.30'da İsmail Aytemiz Spor Salonu'nda oynanacak. - KARS

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kars'ta 'Fetih Kupası' heyecanı - Son Dakika

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