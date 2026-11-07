Kars'ta judoda şampiyon ikizler Diyar ve Gizem Savcı yeni madalya hedefliyor - Son Dakika
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Kars'ta judoda şampiyon ikizler Diyar ve Gizem Savcı yeni madalya hedefliyor

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Kars\'ta judoda şampiyon ikizler Diyar ve Gizem Savcı yeni madalya hedefliyor
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Kars\'ta judoda şampiyon ikizler Diyar ve Gizem Savcı yeni madalya hedefliyor
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Kars'ta 8 yıl önce judoya başlayan ikiz kardeşler Diyar ve Gizem Savcı, Türkiye ve Avrupa şampiyonluklarının ardından yeni madalyalar hedefliyor. Antrenmanlarda sürekli eşleşen kardeşler, birbirlerini motive ederek daha iyi dereceler elde etmeye çalışıyor.

Kars'ta 8 yıl önce judoya başlayan ikiz kardeşler Diyar ve Gizem Savcı, Türkiye ve Avrupa şampiyonluklarıyla elde ettikleri başarıları yeni madalyalarla taçlandırmak için birlikte çalışıyor.

Atatürk İlkokulunda 8 yıl önce, 9 yaşındayken judoya başlayan kardeşler, zamanla kuraş branşında da kendilerini geliştirerek önemli derecelere ulaştı. Türkiye ve Avrupa şampiyonlukları bulunan Diyar Savcı ile judo ve kuraş branşlarında Türkiye birincisi olan Gizem Savcı, spor hayatları boyunca birbirlerinin en büyük destekçisi oldu.

Antrenmanlarda sürekli eşleşen ikizler, başarı ve başarısızlıklarını birlikte paylaşarak birbirlerini daha iyi dereceler elde etmeye teşvik etti.

"Her başarıda daha çok kendimize inandık"

Avrupa şampiyonu milli sporcu Diyar Savcı, AA muhabirine, ikiz kardeşiyle aynı spor dalında ilerlemenin kendisi için özel bir anlam taşıdığını söyledi.

İkiziyle spora hevesli olduklarını ve okulda açılan kursla spor hayatlarının başladığını anlatan Diyar, "Kız kardeşimle beraber spora hevesimiz vardı, 8 yıl önce böyle bir başlangıç yapmak nasip oldu. O zamandan bu zamana gelmek kolay olmadı, zamanı geldi yenildik, zamanı geldi üzüldük, sakatlandık ama o zamandan bu zamana hep beraber geldik. O başarılı oldu ben izledim, ben başarılı oldum o izledi ama dostluğumuz baki kaldı. Rekabetten çok aramızda bir dostluğumuz oldu. Onun başarısı benim başarım, benim başarım onun başarısı oldu. Böyle birbirimizi hırslandırdık, her başarıda daha çok kendimize inandık. Daha güzellerini yapmak için buralardayız, inşallah daha güzelini beraber yapacağız." diye konuştu.

Diyar, kardeşiyle aralarında rekabetten çok güçlü bir dostluk bulunduğunu dile getirerek "Kız kardeşimle beraber büyüdük, çocukluğumdan beri hocamız hep bizi beraber çalıştırırdı, aramızda farklı bir bağ olduğu için birbirimizi güçlendirdik. Her maçta o benim arkamdaydı, ben de onun arkasındaydım birbirimize böyle destek verdik. En büyük desteğimiz zaten antrenmandaydı." dedi.

"O bir başarı elde ettiğinde ben de yapabilirim diye düşünüyordum"

Türkiye dereceleri bulunan milli sporcu Gizem Savcı da ikiz kardeşiyle 8 yıl önce judoya başladıklarını, birlikte çalışarak önemli başarılara ulaştıklarını belirtti.

Antrenmanlarda sürekli eşleştiklerini ve birbirlerine destek olduklarını aktaran Gizem, kardeşinin elde ettiği başarıların kendisini de motive ettiğini söyledi.

Kardeşiyle zaman zaman tatlı bir rekabet yaşadıklarını anlatan Gizem, "O bir başarı elde ettiğinde ben de yapabilirim diye düşünüyordum. Bazen birbirimize 'Sen yaptın, ben neden yapamadım?' diyerek takılıyorduk. Bu durum bizi daha çok çalışmaya teşvik etti. Hedeflerim Türkiye'de yeni bir derece elde etmek daha sonra Avrupa ve dünya şampiyonalarında ay-yıldızlı bayrağı en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. İkimizin de milli sporcu olması bizim için çok güzel ve gurur verici bir duygu. Ailemizi de mutlu ettiğimizi düşünüyoruz, bu yüzden çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Anne Dilek Savcı da çocuklarının küçük yaşlardaki hareketliliğini spora yönlendirmek amacıyla onları judoyla tanıştırdığını dile getirerek "Biraz tabii süreç ağır geçti ama sonu çok güzel oldu. İnşallah daha güzel olacağına inanıyorum. İkisiyle de gurur duyuyorum, ileride daha iyi dereceler yapacaklarına inanıyorum." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA
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