Karşılamaya damga vuran an! Osimhen görür görmez arabasından inip yanlarına gitti

Galatasaray uzun süredir kadrosuna katmak için uğraş verdiği Victor Osimhen transferini bitirdi. Nijeryalı golcü ile kişisel şartlarda anlaşan sarı-kırmızılılar, Napoli ile yapılan pazarlıklarda da İtalyan kulübünü ikna etmeyi başardı. Transferi tamamlamak için İstanbul'a gelen yıldız golcüyü binlerce taraftar karşıladı.

GÖNÜLLERİ FETHETTİ

Nijeryalı oyuncu, binlerce kişi arasında kendisini bekleyen engelli çocukları fark ederek yaptığı jestle taraftarlardan alkış aldı. Taraftarın arasından ilerleyerek arabasına ulaşan Osimhen, kendisini bekleyen engelli taraftarları görünce arabasından indi. Binlerce taraftarın arasına giren Osimhen, engelli taraftarlarla sohbet ederken, onlarla fotoğraf çektirerek gönülleri fethetti.