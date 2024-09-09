Karşıyaka, Anadolu Efes'i Yendi - Son Dakika
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Karşıyaka, Anadolu Efes'i Yendi

Karşıyaka, Anadolu Efes\'i Yendi

Antalya'da düzenlenen 17. TÜBAD Mehmet Baturalp Turnuvası'nın açılış maçında Karşıyaka, Anadolu Efes'i 83-78 yenerek galibiyetle başladı. İlk periyot eşitlikle tamamlandı ve Karşıyaka, devreyi önde tamamladı. Karşıyaka'da Daron Russell maçın oyuncusu seçildi. Anadolu Efes'te ise Daniel Oturu en skorer isim oldu. Maç öncesi, İlkan Karaman anıldı. Turnuva, yarın Galatasaray-Anadolu Efes maçıyla sona erecek.

09.09.2024 23:46
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Antalya'da düzenlenen 17. TÜBAD Mehmet Baturalp Turnuvası'nın açılış maçında Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka, Anadolu Efes'i 83-78 yendi.

Türkiye Basketbol Antrenörleri Derneği (TÜBAD) ve Türkiye Basketbol Federasyonu'nun (TBF) desteğiyle "Nirvana Basketball Weeks" kapsamında Nirvana Cosmopolitan Otel bünyesindeki Cosmos Sports Center'da oynanan müsabakanın ilk periyodu, 18-18 eşitlikle tamamlandı.

Karşılaşmada devreye 38-33 üstün giren üçüncü periyodu da 62-54 önde geçen İzmir temsilcisi, müsabakadan da 83-78 galip ayrıldı.

Karşıyaka'da Daron Russell 16 sayı ile oynarken "maçın oyuncusu" seçildi.

Anadolu Efes'te 19 sayı bulan Daniel Oturu karşılaşmanın en skorer ismi oldu.

İlkan Karaman anıldı

Karşılaşma öncesi, Muğla'nın Datça ilçesinde dün otomobil çarpması sonucu hayatını kaybeden milli basketbolcu İlkan Karaman anıldı.

İki takım oyuncuları, seremonide üzerinde İlkan Karaman'ın fotoğrafı olan ve "Başımız sağ olsun" yazılı pankart taşıdı, saygı duruşunda bulundu.

Yarın saat 20.00'de Galatasaray-Anadolu Efes maçının oynanacağı turnuva, 11 Eylül Çarşamba saat 15.30'da Karşıyaka-Galatasaray karşılaşmasıyla sona erecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Karşıyaka, Anadolu Efes'i Yendi - Son Dakika

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