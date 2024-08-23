Karşıyaka Basketbol Takımı'nın Hazırlık Maçları Programı Belli Oldu - Son Dakika
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Karşıyaka Basketbol Takımı'nın Hazırlık Maçları Programı Belli Oldu

Karşıyaka Basketbol Takımı\'nın Hazırlık Maçları Programı Belli Oldu

Karşıyaka Basketbol Takımı, yeni sezon öncesi oynayacağı hazırlık maçlarının programını açıkladı. İlk maçlarını Manisa Basket ile oynayacak olan takım, daha sonra Fenerbahçe, Darüşşafaka, Anadolu Efes, Galatasaray ve diğer takımlarla karşılaşacak.

23.08.2024 12:45
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İZMİR,

BASKETBOL Süper Ligi ve Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezona hazırlanan Karşıyaka'nın oynayacağı özel maçların programı belli oldu. İlk hazırlık maçında 31 Ağustos'ta Manisa Basket'le evi Mustafa Kemal Atatürk Kraşıyaka Spor Salonu'nda karşılaşacak yeşil-kırmızılı ekip, 4 Eylül'de Fenerbahçe, 6 Eylül'de Darüşşafaka ile İstanbul'da oynayacak. Kaf-Kaf, Antalya'daki özel turnuvada 9 Eylül'de Anadolu Efes'e, 11 Eylül'de de Galatasaray'a rakip olacak. Evindeki turnuvada 19 Eylül'de Yunan ekibi Patras, 21 Eylül Merkezefendi'yle karşılaşacak İzmir temsilcisi, 26 Eylül'de ise Mersin Basket'le yine Karşıyaka'da oynayacak. Yeni sezon öncesi antrenmanlarını yenilediği kadrosuyla sürdüren Karşıyaka, iç transferde daha önce anlaştığı 36 yaşındaki yıldız oyun kurucusu Errick McCollum'un 1 yıllığına imza attığını da resmen duyurdu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Karşıyaka Basketbol Takımı'nın Hazırlık Maçları Programı Belli Oldu - Son Dakika

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