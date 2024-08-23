Karşıyaka Basketbol, yeni sezon hazırlıklarına başladı

Spor

Karşıyaka Basketbol, yeni sezon hazırlık programı kapsamında 8 hazırlık maçına çıkacağını açıkladı.

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka, yeni sezon hazırlıkları kapsamında çalışmalarına devam ediyor. İç transferde Kenan Sipahi, Mert Celep, Ergi Tırpancı, Errick McCollum ile sözleşme uzatan yeşil-kırmızılılar; dış transferde de James Webb, Damien Jefferson, Muhsin Yaşar, Jerry Boutsiele, Daron Russell ve Ozan Yılmaz'ı kadrosuna kattı. İzmir ekibi büyük oranda transfer işlemlerini tamamlarken 2024-25 döneminin hazırlıklarına başladı. Yeşil-kırmızılılar, antrenmanların yanı sıra bu süreçte 8 hazırlık maçına çıkacak.

Karşıyaka Basketbol'un hazırlık programı şöyle:

31 Ağustos - Karşıyaka Basketbol - Manisa Basket (İzmir)

4 Eylül - Fenerbahçe - Karşıyaka Basketbol (İstanbul)

6 Eylül - Darüşşafaka - Karşıyaka Basketbol (İstanbul)

9 Eylül - Karşıyaka Basketbol - A. Efes (Antalya)

11 Eylül - Karşıyaka Basketbol - Galatasaray (Antalya)

19 Eylül - Karşıyaka Basketbol - Promitheas Patras B.C. (İzmir)

21 Eylül - Karşıyaka Basketbol - Merkezefendi Basketbol (İzmir)

26 Eylül - Karşıyaka Basketbol - Mersin Spor (İzmir) - İZMİR