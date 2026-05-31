Karşıyaka\'da Başkan Adayı Krizi

BAYRAM tatili sonrası olağan mali ve olağanüstü seçimli genel kurullara odaklanacak Karşıyaka'da aday belirsizliği devam ediyor. 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında ceza alan başkan Aygün Cicibaş'ın mevcut şartlarda aday olamadığı yeşil-kırmızılılarda ismi potansiyel adaylar arasında geçen eski başkan İlker Ergüllü'nün ardından İsmail Çiftçioğlu da göreve talip olmayı düşünmüyor. Ergüllü'nün çevresiyle kesinlikle aday olmayacağını paylaşmasının ardından İsmail Çiftçioğlu'nun da başkan adaylığı çalışması olmadığı öğrenildi.

FORMÜL ARANIYOR

Adayın çıkmadığı 7 Nisan'daki son seçimli genel kurul öncesi başkan adayı olarak ön plana çıkmasına rağmen bu dönem göreve talip olmayacağını açıklayan Çiftçioğlu, 11 Haziran'daki kongre arifesinde adaylıkla ilgili bir görüşme veya çalışma yapmadı. Bu hafta 2 Haziran Salı günü olağan mali genel kurulunu düzenleyerek yönetimi ibraya sunacak Karşıyaka ardından 11 Haziran'da seçime gidecek. Karşıyaka camiası, 1,5 haftalık süre içinde başkan adaylığı krizini çözerek kulübün kayyuma kalmasına engel olmaya çalışacak. Başkan Aygün Cicibaş aday olamazsa mevcut yönetim içinden formül bulunabileceği iddiaları da konuşuluyor.