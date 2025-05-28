Karşıyaka'da Genel Kurul ve Stat Temizliği - Son Dakika
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Spor

Karşıyaka'da Genel Kurul ve Stat Temizliği

Karşıyaka\'da Genel Kurul ve Stat Temizliği
28.05.2025 12:30
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Karşıyaka'nın genel kurulu yarın yapılacak, taraftarlar ise stat arazisini temizleyecek.

Ergin KARATAŞ/ İZMİR,

İZMİR'in en eski spor kulübü Karşıyaka'nın olağan mali ve olağanüstü seçimli genel kurulu yarın düzenlenecek. Zübeyde Hanım Nikahevi'ndeki kongre saat 18.00'de başlayacak. Mevcut Başkan İlker Ergüllü'nün adaylık açıklaması yapmadığı, başka adayın da çıkmadığı yeşil-kırmızılılarda kongrede yönetimin mali ve idari olarak ibraya sunulmasının ardından yeni yönetim seçimi ise ertelenecek. Başkanlığa aday bulamayan yeşil-kırmızılılarda kulübü yeniden genel kurula taşıma yetkisinin kongre divanına verilmesi, divanın da 2 hafta sonra yeniden kongreyi toplaması bekleniyor.

Büyük hedeflerle başladığı sezonda futbolda Play-Off'tan üst üste ikinci kez elenip 8 sezondur 3'üncü Lig'de kalan, sponsorunun ayrıldığı basketbolda 51 yıldır aralıksız yer aldığı Süper Lig'den düşmekten son anda kurtulan, Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi'nde finalde Sultanlar Ligi fırsatını kaçırıp maratonu hayal kırıklıklarıyla tamamlayan Karşıyaka'da kulübün ağır borç yükü ve kamu borcu kıskacı camiayı zorluyor. Karşıyaka'da Danışma Kurulu ve Divan Kurulu, kulübe yeni bir yol haritası belirlemeye çalışıp haziran ayında yeniden toplanacak kongre öncesi yönetim listesi oluşması için çabalıyor. Kulüpten yüklü miktarda icra takipli alacağı bulunan Başkan İlker Ergüllü'nün kararı ise belirsiz.

STAT ARAZİSİNİ TARAFTAR TEMİZLEYECEK

Karşıyaka'da sosyal medyada günlerdir bir türlü yapılamayan yeni statları için kampanya düzenleyen taraftarlar yarın kongre saatinde Yalı'daki stat arazisine akın edecek. Yeşil-kırmızılılar eski İlçe Stadı, kulüp binası ve tesisler yıkıldıktan sonra 10 yıldır atıl kalıp yabani otlar bürüyen, çevredeki vatandaşlar tarafından otopark ve karavan parkı olarak kullanılan, madde bağımlılarına mesken olan stat arazisini el birliğiyle temizleyecek. Biriken çöpler, inşaat molozları ve atıklar çevre kirliliği yaratan, kamu güvenliği tehlikesi oluşturan arazi Karşıyakalılar tarafından temizlenecek. Karşıyakalılar, İzmir'in en güzel yerlerinden Karşıyaka'nın ortasında atıl kalıp ilçeye yakışmayan araziyi tertemiz hale getirip yeni stat isteklerini tekrar haykıracak. Taraftarlar daha önce stat arazisinde miting ve piknik düzenleyip çadır bile kurmuştu. Yeşil-kırmızılılar bu kapsamda araç sahiplerinin araçlarını araziden kaldırmalarını talep etti.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Karşıyaka'da Genel Kurul ve Stat Temizliği - Son Dakika

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