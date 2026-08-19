Karşıyaka'da Harun Kaya'nın Ayrılığı - Son Dakika
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Karşıyaka'da Harun Kaya'nın Ayrılığı

Karşıyaka\'da Harun Kaya\'nın Ayrılığı
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Karşıyaka'lı futbolcu Harun Kaya, 2 milyon TL karşılığında bonservisini alarak takımdan ayrıldı.

3'üncü Lig 2'nci Grup'ta sezona gün sayan Karşıyaka'da sağ bek Harun Kaya belirsizliği çözüldü. Hazırlıkların başladığı 16 Temmuz'dan beri antrenmanlara katılmayıp, kulüp bulamayınca geçen hafta takıma dönmek için yönetimle görüşen 25 yaşındaki futbolcu bonservisini alarak ayrıldı. Defansın sağına Somaspor'dan Mahmut Şat ve altyapıdan Arda Baran'ı alan yeşil-kırmızılılar, Harun'a geri dönüş yolunu kapatırken, sözleşmesinde, '2.5 milyon TL karşılığı serbest kalır' maddesi bulunan Harun, yönetimle pazarlıkların ardından 2 milyon TL ödemeye razı oldu. Tecrübeli futbolcu 2 milyon TL karşılığı bonservisini aldı. Harun, yeni sezon peşinat alacağını da bıraktı.

Geçen sezon 26 maçta görev yapan futbolcu ayrılığı sonrası taraftarlara, "Büyük Karşıyaka Taraftarı. Bu arma için her şeyimi verdim ve onu taşımaktan gurur duydum. Güzel anılar, harika insanlar ve unutulmaz anlar... Bu bir onurdu her şey için teşekkürler! Kalbimde ve zihnimde çok güzel yeriniz var. Sizi her zaman kalbimde taşıyacağım" mesajıyla veda etti.

Karşıyaka'da kamp öncesi takımdan ayrılan kanat oyuncusu Hüseyin Gündüz de 3'üncü Lig'in yeni ekiplerinden Adana Adaletgücü'ne transfer oldu. Sezon hazırlıklarını sürdüren Karşıyaka, 12 günlük Düzce Topuk Yaylası kampını tamamlayıp İzmir'e dönecek.

Kaynak: DHA

Karşıyaka, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Karşıyaka'da Harun Kaya'nın Ayrılığı - Son Dakika

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