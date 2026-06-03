Karşıyaka'da Seçim ve Mali Kriz - Son Dakika
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Karşıyaka'da Seçim ve Mali Kriz

Karşıyaka\'da Seçim ve Mali Kriz
03.06.2026 12:12
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Karşıyaka Spor Kulübü'nde 11 Haziran'da seçim, mali borç 1,1 milyar TL'ye ulaştı.

KARŞIYAKA Spor Kulübü'nün olağan mali kongresinde yönetimin ibra edilmesinin ardından gözler, 11 Haziran Perşembe günü toplanacak seçimli kongreye çevrildi. 7 Nisan'daki son kongrede aday çıkmayınca seçim maddesinin ertelendiği yeşil-kırmızılılarda başkan Aygün Cicibaş, mali kongrede kesinlikle yeniden aday olmayacağını açıkladı. Eski başkan İlker Ergüllü ve İsmail Çiftçioğlu'nun da adaylık çalışması yapmadıkları öğrenilirken, iki sürpriz ismin adaylığı konuşulmaya başlandı. Yeşil-kırmızılılarda daha önce basketbol altyapı yönetiminde birlikte görev yapan Emrah Akman ve Bahattin Gümrükçü'nün aday olabileceği iddia ediliyor.

KAYYUMA GEÇİCİ FORMÜL

Emrah Akman, Karşıyaka'da daha önce uzun süre Turgay Büyükkarcı başkanlığında basketbol altyapı başkanlığını yürüttü. Akman'ın liste hazırlaması durumunda, daha önce beraber görev yaptığı eski Basketbol Şube Başkanı Kerem Copcu'yla birlikte hareket edeceği belirtiliyor. Bahattin Gümrükçü de daha önce basketbol altyapısında yönetici olarak yer aldı. Bu isimler aday olmaz veya 11 Haziran'daki seçimli kongrede yine başkan adayı bulunamazsa, kayyuma kalma tehlikesi yaşayacak Karşıyaka'da bu ihtimale karşı kongre salonunda geçici bir liste oluşturulup kulübe sonraki seçim için zaman kazandırılması da konuşuluyor.

YAPILANDIRMA ŞAŞTI, BORÇ 1,1 MİLYAR TL'Yİ BULDU

Karşıyaka'nın mali kongresinde kulübün borcu, geçen yıl taksitlendirmesi bozulan kamu borcunun faizleri ve FIBA ile Basketbol Tahkim Mahkemesi'nde (BAT) yargı süreçleri süren eski yabancı oyuncu alacakları hariç 647 milyon 260 bin TL olarak açıklanırken, bu rakam faizlerle 1,1 milyar TL'ye ulaştı. 2023 yılında vergi ve SGK borçlarını, Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'dan yararlanarak 120 aylığına taksitlendiren Karşıyaka, geçen yaz Aygün Cicibaş başkanlığındaki yönetimin göreve seçildiği ilk hafta 1,2 milyon TL kaynak bulunamayınca taksiti ödeyemedi. Kamu borcu yapılandırması bozulunca faiz yükü borcun üzerine yeniden bindi.

Karşıyaka'nın 241 milyon TL'si asıl, 172 milyon TL'si faiz olmak üzere 413 milyon TL vergi; 162 milyon TL'si asıl, 149 milyon TL'si faiz olmak üzere 312 milyon TL SGK borcu bulunuyor. Kamu borçlarının toplamı faizleriyle birlikte 725 milyon TL'ye ulaşırken, yeni yapılandırma bekleniyor. Ana sponsoru olmayan basketbol şubesi, eski oyuncuları Vernon Carey ve Amath M'Baye'nin alacak dosyalarına ilişkin kesinleşmiş 86 milyon 540 bin TL'yi taksitlendirip ödemeye başlamadan transfer yasağını kaldıramayacak. Futbol takımının da 20 milyon TL transfer yasağı borcu var. Basketbolun FIBA'da davası süren borçları hariç toplam 123 milyon 755 bin TL, futbolun 42 milyon TL, voleybolun ise 16 milyon 900 bin TL borcu olduğu açıklandı. Yöneticilere olan toplam borç 37 milyon 869 bin TL, piyasa borçları 26 milyon 991 bin TL, personele olan borçlar 54 milyon 816 bin TL, icra dosyaları ise 36 milyon 579 bin TL olarak belirtildi.

Kaynak: DHA

Karşıyaka, Ekonomi, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Karşıyaka'da Seçim ve Mali Kriz - Son Dakika

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