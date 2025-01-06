Karşıyaka'da Sponsor Krizi ve Futbol Takımında Belirsizlik Devam Ediyor - Son Dakika
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Karşıyaka'da Sponsor Krizi ve Futbol Takımında Belirsizlik Devam Ediyor

Karşıyaka\'da Sponsor Krizi ve Futbol Takımında Belirsizlik Devam Ediyor

Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde sorunlar yaşayan Karşıyaka, futbol takımı için finansal zorluklarla karşı karşıya. Geçen hafta bazı oyuncular sözleşmelerini feshetme hakkı kazanabilirken, kulüpte yüksek mali sıkıntılar nedeniyle transfer yasağı devam ediyor.

06.01.2025 12:19  Güncelleme: 12:20
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SEZON başından bu yana sponsor krizinin aşılamadığı Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde iddialı olan basketbol takımında geçen hafta camianın önemli isimlerinin desteğiyle yabancılara maaş ödemesine rağmen 4 yabancısını kaybederek dağılan Karşıyaka'da, TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta zirve yarışı veren futbol takımı için de süre daraldı. Yeşil-kırmızılılarda daha önce alacakları için Futbol Federasyonu'na başvuran Cenk Ahmet, Sefa ve Gökhan Meral bu hafta içi ödeme yapılmazsa sözleşmelerini tek taraflı feshetme hakkı kazanacak. Karşıyaka'da takımdan ayrılmak isteyenlerin durumu da belirsizliğini koruyor.

Bu sezon başında oluşturduğu kadroyla Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay yönetiminde grubunda namağlup liderliğe kadar yükseldikten sonra Futbol Şube Başkanı Gökhan Şensan'ın hayatını kaybetmesi ve kulübün istifalarla olağanüstü kongre sürecine girip sıkıntıları aşamamasıyla düşüşe geçen Karşıyaka, son 5 maçını kazanamayıp devreyi 28 puanla üçüncü sırada tamamlamıştı. "Şimdi Sahip Çıkma Zamanı" adlı kampanyayla futbol takımı için mali kaynak oluşturmaya çalışan Kaf-Kaf, geçen hafta teknik heyet ve personele maaş ödemesi yapmıştı. Devre arasında mali sıkıntılar nedeniyle kampa gidemeyen, henüz transfer yasağını aşıp takviye de yapamayan Karşıyaka, acil para arıyor.

İYİ PROVA

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta 19 Ocak'ta başlayacak ikinci yarının hazırlıklarını Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nde sürdüren Karşıyaka, 4'üncü Grup'ta yer alan İzmir Çoruhlu FK ile Manisa'da oynadığı özel maçı 5-1 kazandı. Maça Hasan - Selim, Onur Akbay, İsmail, Gökhan, Kadir, Mert Torlak, Bedran, Erdal, Çağatay, Yasin Ozan 11'yle çıkan yeşil-kırmızılıların gollerini Çağatay (2), İsmail, Enes Nalbantoğlu ve Ali Sinan attı.

MERTCAN DÖNDÜ, BERAT YOK

Karşıyaka'da ikinci yarı maratonu öncesinde altyapı patentli genç oyuncuların durumu belirsiz. Kadrosunu takviye edemeyen Kaf-Kaf'ta ligin ilk yarısında kiralık olarak Alanya 1221 FK'da forma giyen stoper Mertcan Koç takıma dönüp antrenmanlara başladı. Ligin ilk yarısında Silivrispor'a kiralanan orta saha oyuncusu Mustafa Durgun'un durumu belli olmadı. Yeşil-kırmızılı ekipte 19 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Berat Şahin ise ikinci yarı hazırlıklarında yer almıyor.

Kaynak: DHA

Basketbol, Karşıyaka, Ekonomi, Futbol, Finans, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Karşıyaka'da Sponsor Krizi ve Futbol Takımında Belirsizlik Devam Ediyor - Son Dakika

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