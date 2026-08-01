Karşıyaka'da transfer hareketliliği - Son Dakika
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Karşıyaka'da transfer hareketliliği

Karşıyaka\'da transfer hareketliliği
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Karşıyaka, Fenerbahçe'den Yasir Boz'u kiraladı, Eren Arda Şan'la anlaştı. Takım güçleniyor.

3'üncü Lig'de yeni sezon öncesi iddialı bir kadro oluşturan Karşıyaka, Adem Yeşilyurt transferine karşılık Fenerbahçe'den kiralamak istediği isimlerden Yasir Boz konusunda mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertli kulüp, U19 takımında forma giyen 18 yaşındaki orta saha Yasir'i 1 yıllığına Kaf-Kaf'a kiralamayı kabul etti. Yasir sözleşme imzalayıp takıma katılacak. Karşıyaka genç golcü transferinde ise İstanbulspor'dan 20 yaşında, 1.93 boyundaki Eren Arda Şan'la anlaştı. Eren Arda geçen sezon kiralık olarak Kestel Çilekspor'da oynadı.

Transfer yasağını henüz açmadığı için takviyelerini resmi olarak açıklamayan Karşıyaka daha önce dış transferde Şanlıurfaspor'dan ayrılan eski kanat oyuncusu Yılmaz Ceylan, Kastamonuspor'dan sol bek Gökdeniz Tandoğan, Somaspor'dan sağ bek Mahmut Şat, Alanyaspor'dan forvet Veysel Karani Ünal ve Etimesgut Spor'dan kaleci Tuğran Burak Tuğ'u almıştı. Bu futbolcular takımla antrenmanları sürdürüyor.

Kaynak: DHA

Fenerbahçe, Karşıyaka, Futbol, Spor, Son Dakika

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