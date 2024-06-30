Karşıyaka'da geçen sezon forma giydiği 19 maçta 9 gol atan tecrübeli santrfor, 17 Şubat'ta oynanan Batman Petrolspor karşılaşmasında çapraz bağlarından sakatlanıp sezonu kapattı. Ameliyat olan Yasin'ın iyileşerek sahalara dönmesi ligin ilk haftalarını bulacak. Yeşil-kırmızılı ekipte geçen sezon takımda yer alan santrforlardan Adem Büyük devre arasında kadrodan elenmiş, Fatih Taşdelen'in de sözleşmesi sona ermişti. İzmir ekibi, Yasin Ozan'ın durumuna göre hücum hattına ekstra takviye yapılıp yapılmayacağına karar verecek.
Son Dakika › Spor › Karşıyaka'da Yasin Ozan'ın geleceği belirsiz - Son Dakika
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