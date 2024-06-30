Karşıyaka\'da Yasin Ozan\'ın geleceği belirsiz

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TFF 3'üncü Lig'de yeni sezon öncesi iddialı transferler yapan Karşıyaka 'da kadrodaki sözleşmesi süren tek golcü olan Yasin Ozan 'ın takımda kalıp kalmayacağı belirsizliğini koruyor. İleri uca ligde son iki sezonun gol kralı olan İshak Kurt'u transfer eden yönetim, geçen sezon ağır sakatlık yaşayan 33 yaşındaki Yasin Ozan'ı da kadroda tutmak istiyor. Taraflar önümüzdeki günlerde masaya oturacak.

Karşıyaka'da geçen sezon forma giydiği 19 maçta 9 gol atan tecrübeli santrfor, 17 Şubat'ta oynanan Batman Petrolspor karşılaşmasında çapraz bağlarından sakatlanıp sezonu kapattı. Ameliyat olan Yasin'ın iyileşerek sahalara dönmesi ligin ilk haftalarını bulacak. Yeşil-kırmızılı ekipte geçen sezon takımda yer alan santrforlardan Adem Büyük devre arasında kadrodan elenmiş, Fatih Taşdelen'in de sözleşmesi sona ermişti. İzmir ekibi, Yasin Ozan'ın durumuna göre hücum hattına ekstra takviye yapılıp yapılmayacağına karar verecek.