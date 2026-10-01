Karşıyaka'da Zafer Uysal, 4 haftada 2 puanla hedeften sapmayacaklarını söyledi - Son Dakika
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Karşıyaka'da Zafer Uysal, 4 haftada 2 puanla hedeften sapmayacaklarını söyledi

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Karşıyaka\'da Zafer Uysal, 4 haftada 2 puanla hedeften sapmayacaklarını söyledi
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İlk 4 haftayı 2 puanla zirvenin 8 puan gerisinde geçen Karşıyaka'da teknik direktörlüğe getirilen Zafer Uysal, hedeften sapmayacaklarını söyledi. Uysal, oyuncuların durumdan memnun olmadığını, galibiyet serisinin takımın çehresini değiştireceğini belirtti.

3'üncü Lig 2'nci Grup'ta ilk 4 haftayı galibiyet alamadan 2 puanla zirvenin 8 puan gerisinde geçen Karşıyaka'da teknik direktörlük görevine getirilen Zafer Uysal, hedeflerinden sapmayacaklarını söyledi. Futbolcu ve antrenör olarak görev yaptığı Karşıyaka'ya yıllar sonra teknik direktör olarak dönen Uysal, oyuncuların bulundukları durumdan memnun olmadığını ancak onlara güveninin tam olduğunu belirtti. Zafer Uysal yıllar sonra bu arma altına teknik direktör olarak gelmenin gurur verici olduğunu dile getirdi.

Beklentilerin ne olduğunu çok iyi bildiğini belirten Zafer Uysal, "Tarihini bildiğim, formasını terlettiğim bu büyük camiaya teknik direktör olarak gelmenin gururunu yaşıyorum. Şuan bulunduğumuz konum bu büyük camiaya yakışmayan bir yer ancak oyuncularımızda bunun bilincinde. Yaptığımız toplantıda onlarda bu durumu içlerine sindiremiyor. Bu inançta olmaları önünüzdeki günlerde sahada ortaya koyacakları reaksiyonunda bir göstergesi. Oyuncu grubunun tepki göstermesi mutluluk verici" dedi.

'GALİBİYET SERİSİ TABLOYU DEĞİŞTİRİR'

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan yeşil-kırmızılılarda hedeften sapma olmadığını, zirve yarışına ortak olmaya çalışacaklarını belirten Zafer Uysal, futbolcuların içinde bulundukları durumu içlerine sindiremediklerinin çok önemli olduğunu belirtti. Uysal, "Sezon başında koyulan hedeften hiçbir sapma yok. Aynı hedef doğrultusunda yürümeye devam edeceğiz. Alınacak bir seri galibiyet takımın, taraftarın ve camiamızın cehresini değiştirecektir" ifadelerini kullandı.

'BULUNDUĞU YER MAZİSİNE YAKIŞMIYOR'

"Geçmişte görev yaptığımız yerlerde kısıtlı imkanlar ve zor şartlarda önemli çıkışlara ve performanslara imza attık" diyen Zafer Uysal, "Karşıyaka Spor Kulübü gibi iyi şartlara ve imkanlara sahip köklü bir kulüpte aynı başarıyı göstermek için oyuncu arkadaşlarımızla birlikte çalışacağız. Karşıyaka'nın şu an bulunduğu yer mazisine yakışmıyor. Yönetim, taraftar, camia ve takım kenetlenmesiyle iyi günlere ulaşacağımıza inanıyorum. Ben hiçbir zaman dikensiz yollarda yürümedim. Hep tali yollardan kendi çabamızla kenetlenerek otobana çıktık" diye konuştu.

TARAFTARA SÖZ

Karşıyaka armasını hem saha içinde hem de saha kenarında taşıdığını, yeşil-kırmızılı taraftarın nasıl bir oyun görmek istediğini çok bildiğini belirten Zafer Uysal, "Karşıyaka taraftarının nasıl bir oyun istediğini çok iyi biliyorum. Bizi izleyenler son düdük çalana kadar mücadele eden, baskı kurmaya çalışan ve keyif veren bir futbol izleteceğiz. Mücadele gücü yüksek bir takım sahada olacak. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Yeni bir başlangıç. Geçmişte formasını da terlettiğim Karşıyaka Spor Kulübü ile teknik direktör olarak anlaşmanın onurunu yaşıyorum. Bu büyük camiaya olan sorumluluğun bilinciyle takımımızı layık olduğu yere taşımak için tüm çabamı ortaya koyacağım. Bana güvenip, bu görevi teslim eden yönetim kurulumuza teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Karşıyaka, Uysal yönetimindeki ilk maçta cumartesi günü Kepezspor deplasmanına çıkacak.

Kaynak: DHA
KarşıyakaFutbolSporSon Dakika

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