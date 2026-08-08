Karşıyaka'dan TFF'ye Ziyaret - Son Dakika
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Karşıyaka'dan TFF'ye Ziyaret

Karşıyaka\'dan TFF\'ye Ziyaret
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Karşıyaka, Erol Zöngür'ün cezasının indirilmesi için TFF Başkan Vekili Otyakmaz'ı ziyaret etti.

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta yeni sezon öncesi şampiyonluk hedefiyle kadro kuran Karşıyaka, Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Sayın Mecnun Otyakmaz'ı ziyaret etti. Yeşil-kırmızılılarda Başkan Yiğit Tusder ve futbol şube yöneticileri, Otyakmaz'la geçen yıl bahis soruşturmasında 12 ay hak mahrumiyeti cezası alan Erol Zöngür'ün durumu ve transfer yasağıyla ilgili görüştü. Geçen sezon kasım ayında başlatılan bahis soruşturmalarında bini aşkın futbolcuyla birlikte ceza alan Erol'un cezasında indirim yapılıp sezon başında sahalara dönmesini bekleyen yeşil-kırmızılılar, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan aldığı 12 aylık ceza 6 aya indirilen Fenerbahçe kaptanı Mert Hakan Yandaş'a yapılan indirimi örnek gösterdi. Kaf-Kaf, TFF'den yüzlerce futbolcu sahalara dönerken halen oynayamayan Erol ve benzer durumdaki futbolcularla ilgili adalet bekliyor.

2025 yazında transfer olduğu Karşıyaka'da geçen sezon başında tamamı ilk 11'de 10 maçta oynayan Erol, profesyonel olmadan önce bahis hesabı bulunduğu için soruşturmada 12 ay ceza alarak sezonu erken kapatmıştı. Kaf-Kaf'ta hak mahrumiyeti cezası alan diğer tüm futbolcular sahalara dönerken Erol aylardır forma giyemedi. Tecrübeli stoper sezon öncesi takımla antrenmanları sürdürüyor. Karşıyaka ziyaretle ilgili, "Gerçekleştirilen nezaket ziyaretinde Türk futbolunun güncel gündemine, kulüplerin mevcut durumuna ve yeni sezona ilişkin değerlendirmelerde bulunulurken, karşılıklı görüş alışverişi gerçekleştirildi. Nazik kabulleri ve misafirperverlikleri dolayısıyla Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Sayın Mecnun Otyakmaz'a teşekkür eder, çalışmalarında başarılar dileriz" açıklamasını yayınladı. Öte yandan Karşıyaka'da 12 günlük Düzce Topuk Yaylası kampı da başladı.

Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Karşıyaka, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Karşıyaka'dan TFF'ye Ziyaret - Son Dakika

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