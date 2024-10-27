Karşıyaka Deplasmanda Yine Kaybetti - Son Dakika
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Karşıyaka Deplasmanda Yine Kaybetti

Karşıyaka Deplasmanda Yine Kaybetti

Karşıyaka, Beşiktaş'a 89-82 kaybederek bu sezon deplasmandaki ikinci maçında da galip gelemedi.

27.10.2024 10:19
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Karşıyaka, Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Beşiktaş'a kaybederek bu sezon oynadığı iki deplasman maçında da galibiyet almayı başaramadı.

Türkiye Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka, 4. hafta mücadelesinde Beşiktaş'a konuk oldu. BJK Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakayı yeşil-kırmızılılar, 89-82 kaybetti. Böylece İzmir ekibi bu sezon dış sahada oynadığı iki maçta da galibiyet yüzü göremedi. Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca da karşılaşmayla ilgili açıklamalarda bulundu. Maçın sert ve yoğun geçeceğini daha önce dile getirdiğini söyleyen Sarıca, "Beşiktaş'ı tebrik ediyorum ama kendi oyuncularımı da mücadelelerinden ötürü kutluyorum. Biz de kazanabilirdik. Bu kadar eksik oynarken bence iyi mücadele ettik ama sonunu, özellikle son 4-5 dakikayı iyi oynayamadık. Oralarda hem hücum düzenimiz aksadı hem de top kaybımız fazla oldu. Bütün maçı bence fazla top kaybıyla geçirdik, biz bu kadar top kaybı yapan bir takım değiliz. Hakemlerin yanlış değerlendirdiği, izin verdiği sertlikler de son kısımda etken oldu ama her şeyden öte takımımın bu zor deplasmandaki mücadelesinden memnunum. Kenan 5 faul alınca kısa pozisyonunda sıkıntı çektik. Zaten Sean ve Thomas da yok. Bir an önce buraları doldurmamız lazım. Çok formda ve çok iyi kurulmuş bir kadromuz var. Çok karakterli bir takımız. Bundan sonrasını bir an önce, hızlı bir şekilde planlamamız lazım. Geçen hafta bir adım atıldı ama bunun devamı gerekiyor" diye konuştu.

Karşıyaka, 30 Ekim Çarşamba günü FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Yunanistan ekibi AE Cholargos Rodos'a konuk olacak. - İZMİR

Kaynak: İHA

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