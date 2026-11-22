TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde deplasmanda oynadığı 4 maçta 3 yenilgi, 1 galibiyet alan Karşıyaka, iç sahada çıktığı 5 müsabakada 4 galibiyet alarak rakiplerine gözdağı verdi. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda Galatasaray, Çayırova Belediyesi, Beşiktaş ve son olarak Yukatel Denizli Basket'i dize getiren yeşil-kırmızılı ekip, taraftarı önünde sadece Fenerbahçe'ye kaybetti.

Denizli temsilcisini 82-79 yenen Karşıyaka'da başantrenör Nenad Markovic, "Tam olarak böyle bir maç bekliyordum. Daha üçüncü dakikadan itibaren tüm hafta boyunca korktuğum şeyin başımıza geldiğini anladım. Buraya geldiğimizde yaptığımız çalışmalara rağmen birçok oyuncumuz beklentilerimizin altında kaldı. Sakatlıklar da elbette çok beklenmedik durumlardı, bunu da söylememiz gerekiyor. Dokuzuncu haftada beşinci galibiyetimizi aldık, bence bu çok değerli. Ayrıca belirtmeliyim ki bazı durumlara yaklaşırken artık farklı bir zihniyete sahip olmamız gerekiyor" dedi.