Karşıyaka, İzmir Çoruhlu FK'yı Ağırlıyor

13.02.2026 11:19
Karşıyaka, zirve hedefinden uzaklaşsa da Play-Off için mücadele ediyor. İzmir Çoruhlu FK ile karşılaşacak.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta sezonun ikinci yarısındaki puan kayıplarıyla zirve yarışından uzaklaşmasına rağmen Play-Off hattındaki yerini koruyan Karşıyaka yarın kümede kalma mücadelesi veren İzmir Çoruhlu FK'yı konuk edecek. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'ndaki karşılaşma saat 17.00'de başlayacak. Yeşil-kırmızılı ekipte transferi için Fenerbahçe'yle anlaşma sağlanıp U19 Milli Takım'la Hırvatistan'da olan Adem Yeşilyurt ile cezalı Ensar forma giymeyecek. Bu isimlerin yokluğunda yeni transfer stoper İlyas ve geçen hafta hak mahrumiyeti cezası biter bitmez Eskişehir Anadolu deplasmanında beraberlik golünü atan Erhan'ın oynaması bekleniyor.

İlk devrede liderliğe kadar yükseldiği ligde ikinci yarıda 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Karşıyaka grupta 41 puanla dördüncü sıraya geriledi. Ara transferde Yasin Öztekin, Nizamettin Çalışkan, İsmail Haktan Odabaşı gibi tecrübeli futbolcuları kadrosuna katan İzmir Çoruhlu FK son 8 maçta 1 galibiyet, 7 yenilgi aldı. İzmir ekibi grupta 12 puanla düşme hattından kurtulmaya çalışıyor. İki takım arasında sezonun ilk yarısında İzmir Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Karşıyaka 4-0 kazanmıştı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Karşıyaka, Futbol, İzmir, Spor, Son Dakika

