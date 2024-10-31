Karşıyaka, Kolossos\'u Mağlup Ederek Yenilgi Serisini Sonlandırdı

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BASKETBOL Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Yunanistan'ın Rodos Adası deplasmanında Kolossos H Hotels takımını 71-59 mağlup eden Karşıyaka, Avrupa deplasmanlarındaki 13 maçlık yenilgi serisine son verdi. Avrupa'da son deplasman galibiyetini 22 Aralık 2021'de Polonya'da Stal Ostrow Wielkopolski karşısında 86-69'luk skorla alan İzmir temsilcisi, dış sahada zincir kırarken, grupta üst üste 2 galibiyetle ikinci sıradaki yerini korudu. Karşıyaka geçen sezon son 16 turunda İsrail'in Gazze'ye yaptığı saldırılar nedeniyle Bosna Hersek'te seyircisiz oynanan iç saha maçında Hapoel Jerusalem'i 98-87 yenmişti.

Antrenör Ufuk Sarıca maçın ardından, "Kazandığımız için mutluyum, bizim için bu maçı kazanmak önemliydi. Maçın büyük bölümünde iyi basketbol oynadık, özellikle ilk yarıda gayet iyiydik. Sonrasında şut yüzdemiz düştü, istediğimiz isabetleri bulamadık. Buna rağmen üçüncü çeyrekte savunmada çok iyiydik, fiziksel oynadık. Bugün maçı 10 top çalma ile tamamladık, maçın en önemli detaylarından biriydi. Savunmamızla birlikte oyunun kontrolünü aldık ve kazandık, takımımı tebrik ederim. Önümüzde üç maç daha var, bu galibiyeti unutup sıradaki maçımızı düşünmeye başlayacağız" dedi. Kaf-Kaf grupta Kolossos'u 12 Kasım'da ağırlayacak.

GÖKHAN ŞENSAN UNUTULMADI

Karşıyaka, Avrupa arenasındaki Kolossos maçında 29 Ekim Salı günü ani gelişen rahatsızlığı nedeniyle henüz 59 yaşında hayatını kaybeden Futbol Şube Başkanı Gökhan Şensan'ı unutmadı. Yeşil-kırmızılı oyuncular Rodos'taki maçta parkeye, "Huzur içinde uyu, Gökhan Şensan" yazılı pankartla çıktı. Takımlarını yalnız bırakmayan taraftarlar da pankartı alkışladı. Acı haberi Rodos'a ulaştığı gün olan yeşil-kırmızılılarda Başkan İlker Ergüllü ve Basketbol Şube Başkanı Tamer Ustaoğlu dün sabah erkenden İzmir'e dönmüştü.

RODOS'TA İZMİR MARŞI

Karşıyaka'da onlarca taraftar takımlarını Rodos Adası'nda yalnız bırakmadı. Feribotlarla Marmaris kıyılarına yakın olan adaya ulaşan taraftarlar salonda tezahüratlarıyla temsilcimize ev sahibi hissi yaşattı. Karşıyakalılar, Rodos'ta salonu İzmir Marşı'yla inletti.

ADADA KALDILAR

Karşıyaka, Şampiyonlar Ligi'ndeki Kolossos'la oynadığı maçın ardından İzmir'e dönmek üzere bindiği uçaktaki arıza nedeniyle otele dönmek zorunda kaldı. Yönetimin kiraladığı özel uçakla salı günü Rodos'a giden ve maçın ardından gece dönmeyi planlayan kafileyi İzmir'e götürecek özel uçağın pilotları, yaşanan sorun nedeniyle kalkıştan vazgeçti. Uçaktan indirilen yeşil-kırmızılı kafile, terminalde beklemeye başladı. Uçakta yapılan kontrollerin ardından sefer iptal edildi. Yeşil-kırmızılı kafile, bunun üzerine otele döndü. Geceyi otelde geçirecek Karşıyaka kafilesinin gün içinde İzmir'e dönmesi planlanıyor.