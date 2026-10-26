Karşıyaka, kupada Boluspor deplasmanına genç takviyeli kadrosuyla gidiyor - Son Dakika
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Karşıyaka, kupada Boluspor deplasmanına genç takviyeli kadrosuyla gidiyor

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Karşıyaka, kupada Boluspor deplasmanına genç takviyeli kadrosuyla gidiyor
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Zafer Uysal yönetimindeki Karşıyaka, 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik aldığı Play-Off yarışına ortak oldu. Kupa 3. turunda yarın saat 15.30'da Bolu Atatürk Stadı'nda Boluspor'a konuk olacak; deplasmanda genç takviyeli kadro görev yapacak, iyileşen kaptan Ensar takıma döndü.

3'üncü Lig 2'nci Grup'ta teknik direktörlük görevini Zafer Uysal devraldıktan sonra çıktığı 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlikle Play-Off yarışına ortak olan Karşıyaka yarın Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Tur mücadelesinde 1'inci Lig temsilcisi Boluspor'a konuk olacak. Bolu Atatürk Stadı'ndaki karşılaşma saat 15.30'da başlayacak. Tek maç eleme usulüne göre oynanan bu turda rakibini mağlup eden taraf kupada yoluna devam edecek. Normal sürede eşitlik bozulmazsa kazanan tarafı 15'er dakikalık iki uzatma bölümü ve yine beraberlik halinde seri penaltılar belirleyecek.

Kupada önceki turda 1923 Afyonkarahisarspor'u 3-1'le saf dışı bırakan Karşıyaka deplasmana karayoluyla genç takviyeli kadrosuyla gitti. Altyapıdan 4 genç A takım kafilesine dahil edilirken, ilk 11'de ligde az süre alan isimler ve gençler görev yapacak. Belinden sakatlanıp sezon başından beri hiç oynamayan Fatih Taşdelen'in de kupada ikinci yarıda süre alması bekleniyor. Karşıyaka'da sakatlanıp son iki haftada görev yapamayan kaptan Ensar iyileşip takıma katıldı. Yönetim ligdeki son Söke 1970 SK maçında Enes'le tartışan Ömer Faruk'a ise kupa sınavı öncesi izin verirken ikili arasında sorun olmadığı belirtildi.

Kaynak: DHA
KarşıyakaBolusporGüncelBoluSporSon Dakika

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