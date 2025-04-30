Karşıyaka'nın Borç ve Disiplin Krizi - Son Dakika
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Karşıyaka'nın Borç ve Disiplin Krizi

Karşıyaka\'nın Borç ve Disiplin Krizi

Karşıyaka, kamu borcunu ödemekte zorluk yaşıyor ve PFDK'ya sevk edildi. 2. Lig'e yükselme mücadelesi devam ediyor.

30.04.2025 13:19
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3'üncü Lig 1'inci Grup'ta Play-Off'ta grup finaline kalıp yaşadığı sıkıntılara rağmen 7 yıl sonra 2'nci Lig'in kapısına dayanan, 51 senedir aralıksız mücadele ettiği Basketbol Süper Ligi'nde ise sezonu küme düşme kabusu yaşamadan tamamlamaya çalışan Karşıyaka yine kamu borcu kıskacında bulunuyor. Yıllardır biriken vergi ve SGK borçlarını 2023 yılının başında Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında yapılandırıp 120 takside böldüren Karşıyaka bu sene taksitleri yine aksattı. Daha önce de dönem dönem taksitleri son anda yatırıp yapılandırmanın bozulmasının önüne geçen Kaf-Kaf, bu yılın ilk 3 ayında yapılandırma taksiti ödeyemedi.

yıllık 3 taksiti aksatma hakkı bulunan Karşıyaka, yapılandırma borcunu dördüncü kez aksatırsa tüm borçtan faizleriyle birlikte sorumlu olacak. İzmir'in köklü temsilcisinin 70 milyon TL'lik eski kamu borcu taksitlendirmesi bozulursa faizleriyle birlikte 200 milyon TL'ye ulaşacak. Yönetim yapılandırma için 1 milyon 240 bin TL kaynak bularak taksiti kapatmaya çalışıyor. Yeşil-kırmızılılarda geçtiğimiz günlerde Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nin birikmiş 1 milyon 280 bin TL tutarındaki su borcu ödenip suların kesilmesinin önüne geçildi. Basketbol takımından ocak ayında ayrılarak Fenerbahçe'ye transfer olan Errick McCollum'a ise kalan tüm sözleşmesindeki ücretini talep etmesinin önüne geçmek için 85 bin Dolar alacağı yatırıldı.

PFDK'LIK OLDU, CEZA YOLDA

Karşıyaka 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta 26 Nisan Cumartesi günü oynanan Bursaspor maçında yaşanan saha olayları ve küfürlü tezahüratlar nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevkedildi. Daha önce aynı sezon içinde 5 kez tekrarlanan kötü ve çirkin tezahürat nedeniyle PFDK'dan ceza alıp ligde 13 Nisan'daki Silifke Belediyespor maçını seyircisiz oynayan Kaf-Kaf'ın 19 Mayıs'ta evinde çıkacağı Play-Off rövanşında da taraftar desteğinden mahrum kalması bekleniyor.

YILDIRIM'DAN ÇAĞLAYAN'A TEBRİK

Karşıyaka Teknik Direktörü Ahmet Yıldırım, aynı grupta şampiyonluğa ulaşan Bursaspor'un çalıştırıcısı Adem Çağlayan'ı lig bitiminde centilmence kutladı. Yıldırım, bir dönem Erzurumspor'da yardımcılığını yapan Çağlayan için sosyal medya hesabında, "Kardeşim seninle beraber çalışmak da rakip olmak da keyifliydi şampiyonluk hayırlı olsun, seviliyorsun" mesajını yayınladı. Yıldırım yönetimindeki Kaf-Kaf normal sezonun son maçında Çağlayan'ın çalıştırdığı Bursaspor'u 2-0 yenerek grubu ikinci bitirip Play-Off'ta direkt grup finaline kalmıştı.

Kaynak: DHA

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