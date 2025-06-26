Karşıyaka\'nın Yeni Başkanı Aygün Cicibaş

İZMİR temsilcisi Karşıyaka Spor Kulübü'nün 29 Mayıs'ta ertelenen genel kurulunda son gün yine aday çıkmaması üzerine kulübün kayyuma kalmaması için liste hazırlayan Aygün Cicibaş, başkan seçildi. Yeşil-kırmızılıların 13 ayda beşinci kez toplanan kongresi Karşıyaka Belediyesi Zübeyde Hanım Nikahevi'nde yoğun katılımla yapıldı. Kulüpte 1.5 yıla yakın başkanlık yapıp son seçimde aday olmayan İlker Ergüllü'nün sponsor bulamadığı için aday olmadığı Kaf-Kaf'ta adaylık için temaslar yapan Mehmet Karal da son gün 24 Aralık 2024'teki seçimde olduğu gibi yine çekildi. Yaklaşık 1 aydır başkansız kalıp kayyuma gitme tehlikesi yaşayan Karşıyaka'da son yönetimde basketbol şube başkanı olarak yer alan Aygün Cicibaş daha önce iddia edildiği gibi toplama bir listeyle aday oldu. İlker Ergüllü ve Mehmet Karal'ın yanı sıra birçok eski başkan ve yönetici kongreye gelmedi.

Kongrede divan başkanlığını üstlenen Hasan Denizkurdu son toplantıda aday çıkmadığı için seçimi ertelediklerini ancak geçen süreçte son gün yine aday bulunamadığını söyleyerek, "Bugünkü kongremiz kadar üzücü, tarihi, sarsıcı bir kongreyi yaşamadık. Bunda ben de dahil hepimizin, herkesin hatası var. 100 yıllık kulübü bu hale getirdik. Rahmetli Selçuk Yaşar öldükten sonra bunun olacağını biliyorduk, hesabını yaptık ama başaramadık. Ama her düşüşün bir çıkışı var. İkinci konumuz 5 bin üyemiz gözüküyor şirketleşmek istiyoruz ama ne zaman adım atsak üye sayısı engeline takılıyoruz. Yeni Spor Yasasında bunun zorunluluğu var. Bir biz bir de Altay kaldı. Karşıyaka bu kongreden bir yönetimle çıkacak. Yönetime talip olan arkadaşlar büyük sorumlulukla bu işe giriyorlar yoksa kayyuma gidecektik. Şirketleşme için bir an önce karar vermemiz gerekiyor" dedi.

Aygün Cicibaş salonda yaptığı konuşmada, "Bugün burada İlker beyi, Mehmet beyi birlikte görmek isterdim. Ben büyüklerimden ay-yıldızı, yeşil-kırmızıyı birlikte gördüm. Onun için bu görevi üstlendim. Görev süremiz yok, yarın bir yönetim gelir sponsorlukla Karşıyaka'yı içinde bulunduğu durumdan çıkaracak yönetim olursa seve seve devredebiliriz. Elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedi.

Cicibaş ve yönetimi ayakta alkışlandı. Karşıyakanın yeni yönetimi Onur Güner, İlker Genç, Safa Şahin, Tolga Hüner, Deniz Köse, Mehmet Doğanalp, Ziyanur Hasbay, Talat Dülge, Mustafa Giray, Alpaslan Baykal, Cem Zeren, Alper Arapoğlu, Özkan Emir Semen isimlerinden oluştu. Yedek yönetim kurulu listesinde Murat Can Demir, Serhat Bayülgen, Emin Kantaroğlu, Alp Bolevin, Ertuğ Kantaroğlu, Turgut Buğra Varlı, Özgür İnam, Erhan Abay, Sinem Aras, Onur Keleş yer aldı.