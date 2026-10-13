Karşıyaka, Play-Off'ta 2-0 yenildiği Ayvalıkgücü deplasmanında rövanş arıyor - Son Dakika
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Karşıyaka, Play-Off'ta 2-0 yenildiği Ayvalıkgücü deplasmanında rövanş arıyor

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Karşıyaka, Play-Off\'ta 2-0 yenildiği Ayvalıkgücü deplasmanında rövanş arıyor
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Zafer Uysal'ın teknik direktörlüğe getirilmesiyle toparlanan Karşıyaka, ligde 2 ve kupada 1 galibiyet aldı. Pazar günü Ayvalıkgücü deplasmanında geçen sezon Play-Off'ta 2-0 yenildiği rakibinden rövanşı alırsa üst gruba yaklaşacak.

3'üncü Lig 2'nci Grup'ta teknik direktörlük görevine Zafer Uysal'ın getirilmesi sonrası yükselişe geçen Karşıyaka pazar günü Ayvalıkgücü Belediyespor deplasmanına Play-Off'taki yenilginin rövanşını almak için çıkacak. Zafer Uysal yönetiminde ligde art arda 2, Türkiye Kupası'nda da 1 galibiyet alarak hiç yenilmeyen İzmir ekibi çıkışını sürdürmek için Ayvalıkgücü'nü gözüne kestirdi. Rakibiyle geçen sezon Play-Off'ta eşleşen İzmir temsilcisi deplasmanda 0-0 biten olaylı maçın rövanşında Ayvalık'a taraftarı önünde 2-0 yenilerek elenmişti. Karşıyaka, Ayvalıkgücü hezimetiyle üst üste 3'üncü sezon da Play-Off'tan eli boş dönmüştü.

Karşıyaka gibi Play-Off etabını bir türlü aşamayan Ayvalıkgücü Belediyespor ise son 4 sezondur finallerde hüsran yaşadı. Takımı senelerdir çalıştıran teknik direktör Mehmet Yıkılmazdağ yönetiminde 4 yıldır Play-Off oynayan Ayvalık ekibi son 2 sezonda finalde 2'nci Lig'i ıskalamıştı. İki takımın geçen sezon ligde ve Play-Off'ta Ayvalık'ta oynadığı iki karşılaşmada da gol sesi çıkmadı. Karşıyaka bu sezon şampiyonluk hedefiyle başladığı ligde ilk 4 haftada galibiyete hasret kaldıktan sonra Zafer Uysal yönetimindeki maçlarını kazanıp 8 puana ulaştı. İstikrarlı çizgisini koruyan Ayvalıkgücü ise 6 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik, 1 yenilgiyle 13 puanı hanesine yazdırıp zirve yarışına yine ortak oldu. Karşıyaka pazar günü rakibini yenerse hem geçen sezonki Play-Off eşleşmesinin rövanşını alacak hem de üst gruba bir adım daha yaklaşacak.

Kaynak: DHA
KarşıyakaFutbolPazarSporSon Dakika

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