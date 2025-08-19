Karşıyaka, Selçuk Yaşar Anısına Sezon Açılışı Yapacak - Son Dakika
Karşıyaka, Selçuk Yaşar Anısına Sezon Açılışı Yapacak

Karşıyaka, Selçuk Yaşar Anısına Sezon Açılışı Yapacak
19.08.2025 15:30
Karşıyaka, sezon açılışını Onursal Başkan Selçuk Yaşar anısına Alsancak Stadı'nda düzenliyor.

İZMİR'de yıllar sonra kulüp geleneklerini yeniden hayata geçirerek taraftarı önünde sezon açılışı yapmaya hazırlanan Karşıyaka, büyük buluşmayı Onursal Başkan Selçuk Yaşar onuruna gerçekleştirecek. Karşıyaka Spor Kulübü'ne 60 yıldan uzun süre boyunca en büyük desteği veren Onursal Başkan Selçuk Yaşar, Alsancak Stadı'nda cuma günü saat 20.00'de başlayacak sezon açılışında anılacak. Karşıyaka İlçe Stadı'nda seneler boyunca Selçuk Yaşar önderliğinde sezon öncesi açılış törenleri yapan ancak stadı yeni stadyum projesi kapsamında yıkılıp atıl kaldıktan sonra bir daha açılış düzenlemeyen Kaf-Kaf unutulan geleneği yeniden hayata geçirecek. Mali olarak tarihinin en zorlu dönemlerinden geçmesine rağmen eski b aşkan Azat Yeşil başta olmak üzere camianın önemli isimlerinin yönetime desteğiyle futbol, basketbol ve voleybolda transferlerini yaparak sezona umutlu giren Karşıyaka, taraftarı ve camiasıyla cuma günü gövde gösterisi yapacak. Açılış töreninde kulübün tüm şubelerde A takım ve altyapıdaki sporcuları taraftarla buluşacak. Karşıyaka'da görücüye çıkacak futbol takımı açılış töreninin ardından Muğlaspor'la hazırlık maçı oynayıp taraftarın önünde ilk kez sahne alacak.

AZAT YEŞİL: SELÇUK YAŞAR'IN DÜNYADA ÖRNEĞİ YOK

2023 yılında hayatını kaybeden Onursal Başkan Selçuk Yaşar'ın Karşıyaka'ya dünyada eşi görülmemiş bir destek verdiğini söyleyen Azat Yeşil, "Dünya üzerinde bir spor kulübüne 60 yıl boyunca karşılıksız destek olan rahmetli Selçuk Yaşar gibi bir örnek daha yok. Yıllar sonra sezon açılışı geleneğimizi Onursal Başkanımız Selçuk Yaşar anısına düzenleyeceğiz. Açılış törenimizde Selçuk Yaşar'ı anacağız. Biz Karşıyaka sevgisini, kulüpçülüğü kendisinden öğrendik. Yaşar'ın açtığı yolda beraber yürüyoruz. Camiamızın desteğiyle takımlarımızı kurduk. Futbolda tüm Karşıyaka'nın gurur duyacağı, pırıl pırıl, yetenekli, Atatürk'ün dediği gibi, 'Zeki, çevik ve ahlaklı' gençlerden oluşan çok iyi bir kadro oluşturduk. Kadromuz ilk kez açılış törenimizde onursal başkanımızın anısına taraftarın huzurunda olacak. Karşıyaka'mıza bu dönemde destek veren herkese tekrar çok teşekkür ediyoruz. Taraftarlarımızı Selçuk Yaşar'ı anacağımız geleneksel açılışımıza bekliyoruz" dedi.

TRANSFERDE ENSAR VE HIDIR DA TAMAM

3'üncü Lig'de sezona iddialı girecek futbolda şimdiye kadar 15 transfer yapan Karşıyaka, 1'inci Lig ekibi Manisa FK'dan bir süredir görüştüğü 25 yaşındaki stoper Muhammet Ensar Akgün ve Adanaspor'dan 22 yaşındaki Hıdır Aytekin'le de anlaşma sağladı. İki defans oyuncusu resmi imzayı atarak takıma katılacak.

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Karşıyaka, Selçuk Yaşar Anısına Sezon Açılışı Yapacak - Son Dakika

14:17
Karşıyaka, Selçuk Yaşar Anısına Sezon Açılışı Yapacak
