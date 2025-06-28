Karşıyaka Spor Kulübü Krizle Yüz Yüze

KARŞIYAKA Spor Kulübü'nde başka aday çıkmaması nedeniyle son dakika toplama bir liste oluşturup kulübün kayyuma kalmaması için başkanlığa gelen Aygün Cicibaş ve yönetiminin önünde birçok acil ödeme var. Ay sonunda 30 Mayıs Pazartesi günü 1 milyon 140 bin TL vergi borcu taksidi ödemesi yapılamazsa vergi yapılandırması bozulacak Karşıyaka'yı ardından ilk etapta futbol takımı, personel ve tesislerle ilgili sorunlar bekliyor. Geçen sezondan 15 as futbolcunun sözleşmesinin bittiği, alacağı ödenmeyen Enes Nalbantoğlu'nun da kontratının tek taraflı feshedildiği Kaf-Kaf'ta kadroda Ferdi'yle birlikte kalan 2 as oyuncudan Kadir Bakırtaş da serbest kalmak üzere.

Karşıyaka'ya geçen sezon Trabzonspor'dan transfer edilerek 2 yıllık sözleşme imzalanan ön libero Kadir, 800 bin TL civarında alacağı nedeniyle geçen haftalarda Futbol Federasyonu kanalıyla kulübe tebligat çekti. Geçen sezon takımın en önemli isimlerinden olan genç futbolcu alacağı 7 Temmuz'a kadar ödenmezse serbest kalma hakkı elde edecek. Henüz 23 yaşında olan Kadir, TFF'nin 3'üncü Lig için belirlediği 25 yaş statüsüne de takılmıyor. İzmir ekibi geçen ay Ferdi'nin serbest kalmasını son anda önleyebilmişti. Karşıyaka'da birçok sorunu çözmeye çalışacak yönetimin Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nin 1,5 milyon TL'ye ulaşan su faturası borcunu da kapatması gerekecek.

TESİSLER SORUN

Geçen yıl ara ekim yapılmadığı için kötü durumda olan tesislerdeki antrenman sahası kulüpteki belirsizlik ve mali sıkıntılar yüzünden bakıma alınamadı. Tesislerdeki odaların tadilatı da yapılamadı. Yeni yönetim antrenman sahası ve tesislerin bakımı konusunda kapıları aşındıracak. Kulüpte maaşlarını almakta sıkıntı yaşayan personel de ödeme bekliyor. Hem futbolda hem basketbolda transfer yasaklısı durumunda olan, iki branşta da kadrosu dağılan Karşıyaka hem bütçe oluşturup yepyeni kadrolar kurmak hem de yasakları kaldırmak için kolları sıvayacak. FIBA ve TFF'deki borç dosyaları çözülemezse İzmir'in köklü temsilcisinin önünde büyük tehlike bulunuyor.