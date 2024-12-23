Karşıyaka, Süper Lig'de Fırtına Gibi Esiyor - Son Dakika
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Spor

Karşıyaka, Süper Lig'de Fırtına Gibi Esiyor

Karşıyaka, Süper Lig\'de Fırtına Gibi Esiyor

Süper Lig'de sponsor krizine rağmen başarılı bir sezon geçiren Karşıyaka, iç sahada oynadığı 6 maçı da kazanarak ve 5 maçta 100 sayının üzerinde skor üreterek yükselişini sürdürüyor. Takım, Manisa Basket karşısında da 103-91'lik skorla galip geldi.

23.12.2024 12:47  Güncelleme: 12:49
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Ergin KARATAŞ/ İZMİR,

BASKETBOL Süper Ligi'nde bu yıl yaşadığı sponsor krizine ve maaşları şimdiye kadar güçlükle ödenebilen takımın aylardır yaşadığı dağılma tehlikesine rağmen sezon başında oluşturduğu kadroyla fırtına gibi esen, Avrupa'da da Şampiyonlar Ligi'nde Play-In'e saha avantajıyla kalan Karşıyaka, evini rakiplerine dar ediyor. Krizlerin gölgesinde Süper Lig'de ve Avrupa'da zirve yarışında olan Kaf-Kaf, ligde evinde oynadığı 6 maçı da kazanırken, 5 maçta 100 sayının üzerinde skor üretti. Dün Manisa Basket'i de rahat bir oyunla 103-91 yenen yeşil-kırmızılı ekip, iç sahada 6 maçta 5'inci kez 100 sayının üzerine çıktı. İzmir ekibi daha önce evinde Merkezefendi'yi 105-88, Mersin Basket'i 107-81, Galatasaray'ı 94-81, Yalovaspor'u 104-81, Darüşşafaka'yı da 101-86 yendi.

Son 7 haftadada yalnız İspanya deplasmanı dönüşü dış sahada Aliağa Petkimspor'a son hücumdan boş dönünce 1 sayıyla mağlup olup 6 galibiyet alan Karşıyaka, 11 maçta 8 galibiyetle üçüncü sıraya tırmandı. Yeşil-kırmızılı ekip ligde attığı 1004 sayıyla da Tofaş'la birlikte en skorer takım oldu. Karşıyaka'da Manisa önünde 7 oyuncu çift haneli skorlara ulaştı. Hafta içinde Avrupa'da Saint Quentin'i de Fransa'da yenen Karşıyaka'da Antrenör Ufuk Sarıca, "Bu haftayı iki önemli galibiyetle tamamladık. Bizim için zor bir hafta geçti. Hafta içinde Türkiye saatiyle 23.00'te bir maç oynadık. İyi ve tecrübeli bir ekip olduğumuzu gösterdik. Topu paylaşarak oynayan yetenekli bir takımız. Yüksek bir skor elde etmiş olmamız, herkesten katkı almamız ve yedi oyuncumuzun çift haneli rakamlara ulaşması önemli bir başarı ve beni mutlu ediyor" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Karşıyaka, Süper Lig'de Fırtına Gibi Esiyor - Son Dakika

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