Karşıyaka, Uşakspor'u 10 Kişiyle Yendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Karşıyaka, Uşakspor'u 10 Kişiyle Yendi

Karşıyaka, Uşakspor\'u 10 Kişiyle Yendi
08.03.2026 12:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karşıyaka, Uşakspor'u 2-1 yenerek play-off yarışını sürdürdü ve puanını 53'e çıkardı.

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta üst üste dördüncü galibiyetini bu maça kadar 3'te 3 yapan play-off hattındaki iddialı rakibi Uşakspor'u deplasmanda 10 kişiyle 2-1 yenerek alan Karşıyaka ilk iki yarışını bırakmadı. Grupta normal sezonun bitimine 6 maç kala puanını 53 yaparak play-off potasında üçüncü sıradaki yerini koruyan Kaf-Kaf, üst sırasındaki Eskişehirspor'un hatasını beklemeye başladı.

Haftaya son 13 maçta 12 galibiyet alıp bir alt sırasında bulunan grubun en formda ve güçlü takımlarından Ayvalıkgücü Belediyespor'u konuk edecek Karşıyaka, Denizli İdmanyurdu deplasmanına çıktıktan sonra Eskişehirspor'u ağırlayacak. Normal sezonu Bornova 1877, Söke 1970 SK ve Tire 2021 FK maçlarıyla tamamlayacak yeşil-kırmızılı ekip son 4 haftada İzmir dışına çıkmayıp kalan 6 maçın 5'ini İzmir'de oynama avantajına sahip olacak.

TAKIMA DÖNEN ASLAR FARK YARATTI

Karşıyaka'da bahis nedeniyle aldıkları hak mahrumiyeti cezalarını tamamladıktan sonra ikinci yarıda sahalara dönen isimler takımlarını maçlarda sırtlamayı sürdürüyor. Karşıyaka'ya transfer olduktan sonra aldığı ceza nedeniyle sezonun ilk yarısında hiç forma giyemeyen Ömer Faruk Sezgin, ikinci yarıda oynadığı 8 maçta 7 gol attı. Tecrübeli santrfor son 3 haftada üst üste ağları sarsarak 3 maçta 6 gol birden buldu. Hak mahrumiyeti cezası yüzünden 3 ay forma giyemeyip şubat ayında sahalara dönen Mücahit Aslan, son haftalarda asistleriyle takımına katkı verdikten sonra Uşakspor deplasmanında 1 gol, 1 asistle Kaf-Kaf'a galibiyeti getirdi. Mücahit bu sezon attığı ilk golle yeşil-kırmızılıları 3 puana taşıdı. Yine 3 aylık cezasını şubat ayında tamamlayan Erhan da Mücahit'in golünde asisti yapan isim oldu. İkinci yarının ilk haftalarında bocalayan Karşıyaka, as futbolcuları sahalara dönüp form tuttuktan sonra yarışa yeniden ortak oldu. İzmir ekibi, üst üste zorlu Altay derbisi ve Uşakspor deplasmanında aynı 11'le sahaya çıkarak 6 puan aldı.

LOGOLU GÖNDERME

Karşıyaka, kritik deplasman galibiyetinin ardından rakip Uşakspor'a sosyal medyada gönderme yaptı. Yeşil-kırmızılılar sosyal medya sayfalarında paylaşılan yapay zeka görselinde büyüteçle, "Sıkıntı küçük" yazılı beyaz sayfa üzerindeki Uşakspor logosuna bakan yeşil-kırmızılı bileklikli el fotoğrafı koyarak, "Bu hafta paylaşımlarda rakibin logosunu göremeyenler için küçük bir ipucu" mesajını yazdı. Karşıyaka, yeşil-kırmızılı futbolcuların Uşak'ta kendilerini destekleyen taraftarlarla birlikte bayrak açtığı galibiyet fotoğrafını da, "Geldik, gördük, yendik" mesajıyla yayınladı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Karşıyaka, Uşakspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Karşıyaka, Uşakspor'u 10 Kişiyle Yendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Böylesi görülmedi ABD’den savaşta dengeleri değiştirecek adım Böylesi görülmedi! ABD'den savaşta dengeleri değiştirecek adım
Savaşta 8. gün İran, Tel Aviv’i ilk kez yeni nesil füzeler ile İHA’larla vurdu Savaşta 8. gün! İran, Tel Aviv'i ilk kez yeni nesil füzeler ile İHA'larla vurdu
Trump zor durumda Gazetecinin Rusya sorusuna skandal yanıt Trump zor durumda! Gazetecinin Rusya sorusuna skandal yanıt
İspanya’nın ardından Avrupa’nın en büyük ülkesi de Trump’a sırt döndü İspanya'nın ardından Avrupa'nın en büyük ülkesi de Trump'a sırt döndü
Savaş sürerken ABD’den İsrail’e 2 milyar dolarlık bomba satışı Savaş sürerken ABD'den İsrail'e 2 milyar dolarlık bomba satışı
Resmen alay etti Tek bir cümlesiyle araç sahiplerini ayaklandıracak Resmen alay etti! Tek bir cümlesiyle araç sahiplerini ayaklandıracak
İki “kıyamet balığı“ sahile vurdu İki "kıyamet balığı" sahile vurdu
Çinli profesörden bomba yorum: Trump’ın kazandığı savaş yok, bu da öyle olacak Çinli profesörden bomba yorum: Trump'ın kazandığı savaş yok, bu da öyle olacak
Bakan Çiftçi teravihten sonra böyle Kur’an-ı Kerim okudu Bakan Çiftçi teravihten sonra böyle Kur'an-ı Kerim okudu

11:54
Putin’den ABD’nin önünde diz çöken Modi’ye tarihi ders
Putin'den ABD'nin önünde diz çöken Modi'ye tarihi ders
11:32
İsrail’den İran’ı tedirgin edecek tehdit: Toplanacakları şehre kadar biliyorlar
İsrail'den İran'ı tedirgin edecek tehdit: Toplanacakları şehre kadar biliyorlar
11:12
Kadın ninjalar, İsrail askerlerini bekliyor
Kadın ninjalar, İsrail askerlerini bekliyor
11:11
Saldırılar sabahı Tahran Petrol resmen yağmur olup yağdı
Saldırılar sabahı Tahran! Petrol resmen yağmur olup yağdı
10:57
İstediği para tartışma yarattı: İşte Celal Karatüre’nin kaşesi
İstediği para tartışma yarattı: İşte Celal Karatüre'nin kaşesi
10:47
Trump’ın bu hamlesi savaşı erken bitirebilir Hedefte Harg Adası var
Trump'ın bu hamlesi savaşı erken bitirebilir! Hedefte Harg Adası var
10:30
Orta Doğu’daki savaş tarlayı vurdu Küresel gıda krizi kapıda
Orta Doğu'daki savaş tarlayı vurdu! Küresel gıda krizi kapıda
10:01
Acun Ilıcalı, Yılmaz Morgül’den özür dileyip teklifte bulundu
Acun Ilıcalı, Yılmaz Morgül'den özür dileyip teklifte bulundu
10:00
Savaş devam ederken İran’dan çok kritik açıklama: 24 saat içinde...
Savaş devam ederken İran'dan çok kritik açıklama: 24 saat içinde...
08:39
Savaşın seyrini değiştirecek çağrı Çin bu kez topa sert girdi
Savaşın seyrini değiştirecek çağrı! Çin bu kez topa sert girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2026 12:41:18. #7.12#
SON DAKİKA: Karşıyaka, Uşakspor'u 10 Kişiyle Yendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.