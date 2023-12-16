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Karşıyaka ve Göztepe ikinci devre müsabakalarına çıkacak - Son Dakika
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Karşıyaka ve Göztepe ikinci devre müsabakalarına çıkacak

Karşıyaka Medical Point ve Göztepe, Kadınlar Voleybol 1. Ligi A Grubu'nda ikinci devre müsabakalarına ara vermeden başlayacak. Karşıyaka, Havran Belediyespor'u konuk ederken, Göztepe ise İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile karşılaşacak.

Karşıyaka ve Göztepe ikinci devre müsabakalarına çıkacak
16.12.2023 - 10:39,
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Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda ilk yarıyı Play-Off iddialarını sürdürerek tamamlayan Karşıyaka Medical Point ve Göztepe yarın lige ara vermeden ikinci devre müsabakalarına çıkacak. Grupta 4'üncü sırada yer alan Karşıyaka, Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda saat 16.00'da Havran Belediyespor'u konuk edecek. Yeşil-kırmızılılar deplasmanda 3-2 yenildiği rakibini bu kez dize getirmeye çalışacak. Grupta 5'inci basamakta yer alan Göztepe ise deplasmanda 15.00'te İstanbul Büyükşehir Belediyespor'la karşı karşıya gelecek. Sezonun ilk haftasında evinde rakibine 3-1 mağlup olan Göz-Göz, bu kez kazanan taraf olmayı hedefliyor.

Kaynak: DHA
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